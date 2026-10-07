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Peste 140 de oameni, mobilizați pentru incendiile din Domogled. Focul arde mocnit și se poate reaprinde

Peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi, silvicultori și reprezentanți ai structurilor de intervenție au fost mobilizați marți pentru stingerea incendiilor din Parcul Național Domogled – Valea Cernei. Focul continuă să ardă mocnit în anumite zone, inclusiv în sol și la nivelul rădăcinilor, iar focarele se pot reaprinde.
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Maria Miron
07 oct. 2026, 11:51, Social
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Intervenția continuă miercuri în Parcul Național Domogled – Valea Cernei, unde seceta prelungită, terenul accidentat și accesul dificil îngreunează operațiunile de stingere.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), peste 140 de persoane au participat marți la acțiunile pentru localizarea, limitarea și stingerea incendiilor de vegetație uscată și fond forestier. În teren s-au aflat pompieri, salvamontiști, jandarmi, silvicultori și reprezentanți ai structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență.

Două elicoptere Black Hawk, mobilizate

Intervenția terestră a fost sprijinită de două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, unul dintre acestea făcând parte din rezerva europeană de protecție civilă rescEU. Aeronavele au fost folosite și pentru transportarea echipelor în sectoarele greu accesibile.

IGSU a transmis că cele două elicoptere au efectuat marți 40 de aruncări cu apă, acțiunile fiind concentrate asupra frontului incendiului și a flancurilor aflate pe direcția de propagare, adică în zonele laterale spre care focul risca să se extindă.

Misiunile aeriene au fost îngreunate însă de vizibilitatea redusă, iar elicopterele nu au putut fi alimentate în condiții de siguranță din sursele naturale de apă.

Focul arde și în profunzime

Seceta prelungită menține ridicat riscul de propagare a incendiilor. Litiera, solul forestier și materialul lemnos căzut sunt uscate în profunzime, iar focul continuă să ardă mocnit în anumite zone, inclusiv în stratul de litieră și la nivelul rădăcinilor.

IGSU avertizează că, în aceste condiții, focarele se pot reaprinde și pot reveni la suprafață chiar și în zone în care incendiul este considerat lichidat.

Potrivit evaluărilor privind riscul de propagare, ziua de marți, 6 octombrie, a reprezentat vârful perioadei cu risc ridicat. Între 7 și 10 octombrie, indicele de pericol se menține la nivel „ridicat”, dar este în scădere. Situația se îmbunătățește însă mai lent decât se estima inițial, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor.

Al doilea incendiu din această vară continuă de peste o lună

Parcul Național Domogled – Valea Cernei se confruntă cu incendii de fond forestier încă din luna august. Primul incendiu a izbucnit pe 9 august și a fost declarat lichidat după 14 zile de intervenție, aproximativ 37 de hectare de fond forestier fiind afectate.

Pe 2 septembrie, în aceeași zonă a fost semnalat un al doilea incendiu. Intervențiile se desfășoară de atunci în condiții dificile, din cauza reliefului stâncos, a diferențelor mari de nivel și a secetei.

Potrivit estimărilor Ocolului Silvic Băile Herculane, suprafața afectată de cel de-al doilea incendiu este de aproximativ 400 de hectare.

Intervențiile continuă la sol și din aer

Operațiunile continuă atât la sol, cât și din aer. IGSU a transmis că intervențiile se concentrează pe stingerea focarelor încă active, împiedicarea extinderii incendiilor și supravegherea zonelor în care focul se poate reaprinde.

În zonele greu accesibile, personalul va fi transportat în continuare cu elicopterele. Pompierii au precizat și că cele două aeronave Black Hawk vor efectua noi misiuni de stingere, dacă evoluția incendiului și condițiile meteorologice permit.

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