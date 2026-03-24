Japonia retrogradează importanța relațiilor cu China în noul raport diplomatic anual

Conform proiectului Cărții Albastre a diplomației japoneze, analizat de Reuters înainte de adoptarea oficială, guvernul condus de premierul Sanae Takaichi va redefini relația cu China ca fiind una „strategică” și „reciproc avantajoasă”, marcând o scădere de la statutul de „una dintre cele mai importante”.

Schimbarea este rezultatul unei perioade mai tensionate dintre cele două state care a fost marcată de mai multe incidente diplomatice.

Printre acestea se numără controalele impuse de China asupra exporturilor de metale rare, incidentele militare, inclusiv fixarea țintei prin radar asupra aeronavelor japoneze, dar și presiunile crescute în jurul Taiwanului.

Un punct de cotitură a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. Șefa guvernului de la Tokyo, Sanae Takaichi, anunțase că o intervenție militară a Chinei asupra Taiwanului ar atrage o ripostă din partea Japoniei.

Ca răspuns, China a reintrodus restricții asupra importurilor de fructe de mare din Japonia, a descurajat călătoriile cetățenilor săi în această țară și a anunțat limitări asupra exporturilor de metale rare.

Într-un discurs susținut recent în parlament, Takaichi a avertizat asupra „coerciției” exercitate de China și a amenințărilor economice și de securitate tot mai mari, inclusiv din partea Rusiei și Coreei de Nord, parteneri ai Chinei.