Liderul opoziției din Taiwan: Îmbunătățirea relațiilor cu China nu înseamnă o poziție împotriva Statelor Unite

Cheng Li-wun, președintă a Kuomintang (KMT) din luna octombrie a anului trecut, a afirmat că partidul său nu trebuie perceput ca fiind anti-american pentru că promovează o relație mai bună cu China continentală.

„În ceea ce privește discursul general, Kuomintang a menținut mult timp relații foarte bune cu Statele Unite. Acest lucru nu afectează dorința noastră de a îmbunătăți relațiile cu China continentală. Nu există nicio contradicție între cele două și nu este nevoie să alegem una în detrimentul celeilalte. De ce îmbunătățirea relațiilor cu China continentală trebuie să însemne o poziție mai puțin pro-americană?”, a spus Cheng, citată de Reuters.

Poziția liderului opoziției a atras critici din partea Partidului Democrat Progresist (DPP), aflat la guvernare, care acuză KMT că ar compromite democrația și libertățile Taiwanului și că ar submina relațiile cu Statele Unite.

Deși și-a exprimat dorința de a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, Cheng nu a oferit detalii despre stadiul acestor planuri.

În plan intern, Kuomintang are o relație de strânsă colaborare cu Partidul Popular, iar împreună dețin majoritate din parlament, influențând agenda forului.

Un alt punct de dispută între DPP și KMT a fost reprezentat de planurile președintelui de creșterea a bugetului apărării, demers respins de KMT.