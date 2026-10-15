Luca Niculescu anunță un plan de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro „care a început deja să funcționeze”. Ce măsuri vor fi luate pentru mediul de afaceri

Invitat joi seara la Antena 1, Luca Niculescu a fost întrebat despre ce măsuri va lua pentru mediul de afaceri.

„Există un plan de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, care a început deja să funcționeze, dar va funcționa și în anii următori, cu sprijin pentru întreprinderile românești, cu sprijin pentru IMM-uri. Există o măsură foarte importantă cerută de mediul de afaceri, care este convenită de toate partidele”, a răspuns premierul desemnat.

Potrivit acestuia, „desfințarea impozitului minim pentru cifra de afaceri, pentru că acest impozit, nu o să intru în detalii tehnice, dar, pe scurt, acest impozit a condus la reducerea investițiilor străine directe în România”.

„Nu vă ascund că aceasta pune o presiune suplimentară pe buget. Unul dintre primele lucruri pe care le voi face este de a invita pe toți cei care sunt parte a acestei decizii la un dialog să vedem ce soluții putem găsi”, a continuat el.

De asemenea, a declarat că speră ca în următoarele șase luni să nu existe o moțiune de cenzură.

„Mă bazez pe înțelegerile pe care le vom face cu câteva partide, mai ales în ceea ce privește ținta de deficit pe care România trebuie să o respecte. Adică, cheltuielile pe care le vom face nu vor fi excesive, nu vor depăși această țintă despre care vorbeam. În același timp, e nevoie de grijă pentru oameni”, a spus Niculescu.