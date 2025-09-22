Marea Britanie va promova un plan de pace la summitul ONU, după recunoașterea statului palestinian. Netanyahu: Palestina „nu va exista”

Ministrul de externe Yvette Cooper va profita de summit pentru a aborda suferința civililor din Gaza, devastată de război, și pentru a consolida „consensul internațional privind calea noastră către pace în Orientul Mijlociu”.

Ea va organiza întâlniri bilaterale pentru a promova elementele planului de pace, inclusiv măsuri de securitate pentru a se asigura că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea guvernare a Gazei, potrivit Ministerului de Externe.

Prim-ministrul Sir Keir Starmer, care nu va participa la summit, a anunțat duminică că Marea Britanie recunoaște Palestina ca stat independent, pentru a „reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și o soluție cu două state”.

Este un moment semnificativ în istoria implicării Marii Britanii în regiune și survine în contextul în care numărul persoanelor ucise în timpul conflictului din Gaza continuă să crească, iar condițiile pentru persoanele blocate devin și mai disperate, potrivit SkyNews.

Australia, Canada și Portugalia au făcut anunțuri similare, iar Franța este de așteptat să urmeze exemplul luni, la ONU.

Un stat palestinian „nu va exista”

Măsura a fost întâmpinată cu reacții vehemente din partea Israelului, premierul Benjamin Netanyahu afirmând că este „absurdă” și reprezintă „o recompensă uriașă pentru terorism”. El a promis, de asemenea, că un stat palestinian „nu va exista”.

Separat, un oficial israelian a declarat că „anexarea totală sau parțială a Cisiordaniei” este acum „o opțiune luată în considerare ca răspuns” la această măsură.

Președintele SUA, Donald Trump, s-a referit, de asemenea, la recunoașterea coordonată a statului Palestina de către Marea Britanie, Australia, Canada și Portugalia, afirmând că „nu sunt de acord cu această poziție”, deoarece recunoașterea unui stat palestinian ar însemna „recompensarea Hamas”.

Familiile ostaticilor deținuți în Gaza au calificat această decizie drept „o trădare a umanității și o măsură care recompensează Hamas, în timp ce 48 de ostatici rămân în captivitate”.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat că recunoașterea statului Palestina i-ar permite acestuia „să coexiste cu statul Israel în condiții de securitate, pace și bună vecinătate”.

Potrivit unor informații, Mahmoud Mardawi, înalt oficial al Hamas, a sărbătorit această mișcare ca pe o victorie pentru „dreptatea cauzei noastre”.

Sir Keir a subliniat însă în mod clar că recunoașterea Palestinei „nu este o recompensă pentru Hamas”, afirmând că gruparea teroristă „nu poate avea niciun viitor, niciun rol în guvern și niciun rol în domeniul securității” într-un viitor stat și confirmând planurile de a intensifica sancțiunile împotriva Hamas „în următoarele săptămâni”.

„Apelul nostru pentru o soluție autentică cu două state este exact opusul viziunii lor pline de ură”, a adăugat el.

Prim-ministrul și-a repetat, de asemenea, criticile la adresa Israelului, care de aproape doi ani poartă război în Fâșia Gaza, dens populată.

„Bombardamentele neîncetate și tot mai intense ale guvernului israelian asupra Gazei, ofensiva din ultimele săptămâni, foametea și devastarea sunt absolut intolerabile”, a afirmat el.