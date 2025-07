Pas important către relansarea energiei atomice. Japonia ia în considerare construirea primului reactor nuclear de la dezastrul cu Fukushima

Compania va relua studiile pentru un potențial nou reactor la centrala nucleară Mihama din prefectura Fukui, la vest de Tokyo, a anunțat marți într-un comunicat.

Această mișcare reprezintă cel mai important pas al Japoniei către relansarea energiei atomice de la accidentul nuclear de la Fukushima Dai-Ichi, care a dus la închiderea reactoarelor din țară.

Guvernul susține energia nucleară pentru a face față creșterii preconizate a cererii de energie electrică din cauza boomului AI din următorul deceniu, iar opinia publică a devenit, de asemenea, favorabilă.

„Energia nucleară ar trebui să continue să fie utilizată și în viitor”, a declarat reporterilor din Osaka președintele Kansai Electric, Nozomu Mori. „Într-o țară precum Japonia, care duce lipsă de resurse naturale, întrebarea cheie este cum putem continua să furnizăm energie, în special în contextul în care ne propunem să stimulăm creșterea unor noi industrii”.

Planurile Kansai Electric, care au fost raportate pentru prima dată în mass-media locală vineri seara, au provocat o creștere a acțiunilor companiilor de utilități marți, când piețele locale s-au redeschis după o zi liberă. Compania în sine a înregistrat o creștere de până la 5% la Tokyo, potrivit Bloomberg.

Alte companii de utilități au înregistrat creșteri și mai mari. Tokyo Electric Power Co. și Hokkaido Electric Power Co. au urcat cu până la 6.7%. Mitsubishi Heavy Industries Ltd., un producător de componente nucleare, a înregistrat o creștere de până la 6.2%.

Deși există o varietate de opțiuni de proiectare a reactoarelor, noul model al Mitsubishi Heavy, SRZ-1200, este cel mai „realist”, a declarat Hiroaki Kitaura, directorul general al companiei pentru inginerie și întreținere, în cadrul unei conferințe de presă la Tokyo marți. Compania va efectua studii la centrala electrică Mihama pentru a înlocui eventual unitatea nr. 1, care este în prezent în curs de dezafectare, a spus el.

Cât va dura studiul

Studiul va dura „câțiva ani”, a explicat Kitaura, adăugând că nu s-a decis încă când va începe studiul.

Renașterea energiei nucleare în Japonia după Fukushima a fost un proces îndelungat. Mai puțin de jumătate din cele 33 de reactoare funcționale ale țării au fost repuse în funcțiune din cauza verificărilor și modernizărilor îndelungate impuse de autoritățile de reglementare, precum și a opoziției locale.

În afara Japoniei, renașterea energiei nucleare este în curs de desfășurare de câțiva ani, pe măsură ce guvernele și companiile, în special din sectorul tehnologic, caută modalități de a atinge obiectivele în materie de energie curată. Microsoft Corp. investește în centrala nucleară Three Mile Island din SUA, care a fost închisă, în timp ce Amazon.com Inc. susține o companie de tehnologie nucleară.

Ministrul japonez al comerțului, Yoji Muto, a refuzat să comenteze în mod specific planurile Kansai Electric marți. El a declarat că guvernul consideră că Japonia va trebui să asigure mai multă energie electrică fără emisii de carbon și va lua măsurile necesare pentru a încuraja investițiile și a consolida lanțul de aprovizionare nuclear.