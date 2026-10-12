„PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate”. Alina Gorghiu: Va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024

Invitată luni seara la emisiunea „Subiectul Zilei” transmisă de Gândul, Alina Gorghiu a vorbit despre scenariul alegerilor anticipate.

„Cred că Partidul Național Liberal ar trebui să ferească ca dracu de tămâie în acest moment de alegerile anticipate. Pentru că va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024”, a declarat deputata.

Potrivit acesteia, PNL „nici acum nu stă bine în sondajele de opinie”.

„Prelungirea interimatului cu Ilie Bolojan la Guvern înseamnă o perioadă de incertitudine profundă pentru România”, a explicat Gorghiu.

Prelungirea interimatului înseamnă „să nu poți să faci rectificare, să nu ai buget”.

„Decontul acestui interimat, îl ai în spatele Partidului Național Liberal”, a adăugat deputata PNL.

„Să ai în martie sau sfârșit de februarie alegeri anticipate și până atunci, 3-4 luni de zile, tu să stai să încasezi, să vină oameni în stradă nemulțumiți că nu și-au luat salariile, să se închidă alte zeci de mii de firme ale antreprenorilor, să nu ai nici o schemă de energie pentru categorii vulnerabile în plină perioadă de iarnă. Gândiți-vă că toate aceste costuri se sparg în capul Partidului Național Liberal”, a conchis Alina Gorghiu.