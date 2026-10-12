Prima pagină » Știrile zilei » „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate”. Alina Gorghiu: Va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024

„PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate”. Alina Gorghiu: Va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024

Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat luni, despre scenariul alegerilor anticipate, că „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie în acest moment de anticipate”. Potrivit acesteia, Partidul Național Liberal „va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024”.
Ce șanse are Guvernul Luca Niculescu să fie învestit? Premierul desemnat: Destul de mari
Ce șanse are Guvernul Luca Niculescu să fie învestit? Premierul desemnat: Destul de mari
Niculescu vorbește despre rolul strategic al Franței în România: „Este foarte implicată”. Miza pentru securitatea NATO la Marea Neagră
Niculescu vorbește despre rolul strategic al Franței în România: „Este foarte implicată”. Miza pentru securitatea NATO la Marea Neagră
Soluțiile lui Niculescu pentru deblocarea crizei politice, dacă nu va fi posibilă o majoritate solidă: Guvern hibrid sau tehnocrat
Soluțiile lui Niculescu pentru deblocarea crizei politice, dacă nu va fi posibilă o majoritate solidă: Guvern hibrid sau tehnocrat
Luca Niculescu, după ce a analizat datele economice: „Situația este foarte serioasă”. Ce probleme a identificat
Luca Niculescu, după ce a analizat datele economice: „Situația este foarte serioasă”. Ce probleme a identificat
De ce s-a întors Luca Niculescu din Franța în România. Răspunsul premierului desemnat
De ce s-a întors Luca Niculescu din Franța în România. Răspunsul premierului desemnat
Ioana Târziu
12 oct. 2026, 22:34, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitată luni seara la emisiunea „Subiectul Zilei” transmisă de Gândul, Alina Gorghiu a vorbit despre scenariul alegerilor anticipate.

Cred că Partidul Național Liberal ar trebui să ferească ca dracu de tămâie în acest moment de alegerile anticipate. Pentru că va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024”, a declarat deputata.

Potrivit acesteia, PNL „nici acum nu stă bine în sondajele de opinie”.

„Prelungirea interimatului cu Ilie Bolojan la Guvern înseamnă o perioadă de incertitudine profundă pentru România”, a explicat Gorghiu.

Prelungirea interimatului înseamnă „să nu poți să faci rectificare, să nu ai buget”.

„Decontul acestui interimat, îl ai în spatele Partidului Național Liberal”, a adăugat deputata PNL.

Să ai în martie sau sfârșit de februarie alegeri anticipate și până atunci, 3-4 luni de zile, tu să stai să încasezi, să vină oameni în stradă nemulțumiți că nu și-au luat salariile, să se închidă alte zeci de mii de firme ale antreprenorilor, să nu ai nici o schemă de energie pentru categorii vulnerabile în plină perioadă de iarnă. Gândiți-vă că toate aceste costuri se sparg în capul Partidului Național Liberal”, a conchis Alina Gorghiu.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
GSP.ro
George Simion insistă cu suspendarea lui Nicușor Dan: „Blochează Țara!”
Gandul
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cancan
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
Libertatea
Când începe Postul Crăciunului 2026? Zilele cu dezlegare la pește și ce alimente se consumă în Ajun
CSID
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor