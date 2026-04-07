Rusia: Un elev de 17 ani cu probleme la învățătură și-a înjunghiat mortal diriginta

Incidentul a avut loc marți dimineață la o școală din regiunea Perm. Profesoara de limba rusă a fost transportată de urgență la spital după atac. Cu toate acestea, medicii nu au reușit să o salveze, a transmis guvernatorul regiunii, Dmitri Mahonin, potrivit The Moscow Times.

Suspectul, un elev de clasa a IX-a în vârstă de 17 ani, a fost reținut de forțele de ordine la scurt timp după incident. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi avut dificultăți școlare și ar fi fost în conflict cu profesoara, care îi era și dirigintă.

Comitetul de Investigații al Rusiei, organismul federal de anchetă, a anunțat că a preluat cazul și a deschis o anchetă penală pentru omor și neglijență.

În urma tragediei, cursurile de după-amiază au fost suspendate la instituția de învățământ, iar autoritățile au dispus măsuri suplimentare de securitate în școlile din regiune.