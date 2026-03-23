Siegfried Mureșan acuză că Guvernul plătește 60 de miliarde de lei pentru împrumuturile luate de PSD

„Toți românii ar putea merge tot anul gratuit cu mașina dacă nu ar trebui să plătim dobânzi pentru datoriile făcute de guvernele anterioare, în mare parte de PSD. Anul acesta plătim aproximativ 60 de miliarde de lei doar dobânzi la împrumuturile contractate de guvernele anterioare, în special de PSD”, a scris Siegfried Muresan, luni, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta estimează că suma de 60 de miliarde de lei echivalează cu cantitatea de carburant consumată de fiecare șofer din România.

„Cu acești bani, am putea acoperi circa 700 de litri de carburant pentru fiecare dintre cei aproximativ 9 milioane de posesori de automobile din România. Pentru majoritatea românilor, aceasta cantitate este suficientă pentru consumul pe întregul an”, a scris Mureșan.

Oficialul precizează că Guvernul Bolojan vine cu soluții pentru sprijinirea românilor afectați de creșterea prețurilor la combustibil.

„Guvernul Bolojan vine cu soluții pentru sprijinirea românilor afectați de creșterea prețurilor la carburanți. Iar PSD este ultimul partid care ar trebui să ceară cât mai mult sprijin, în condițiile în care datoria generată de ei limitează bugetul actual și ajutoarele actuale”, acuză Mureșan.

Luni, Guvernul a anunțat că va institui, începând de marți, stare de criză pe piața petrolului, impunând măsuri de protecție, printre care se numără limitarea adaosului comercial la carburanți.

În acest timp, tensiunile în Coaliție se mențin. PSD va decide, în 20 aprilie, dacă social-democrații vor rămâne în coaliția de guvernare sau dacă vor trece în opoziție.