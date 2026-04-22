Socialiștii spanioli din Parlamentul European, nemulțumiți de situația PSD din România: „Liderul PNL a folosit un clișeu fascist numindu-i pe toți social-democrații șobolani”

România este descrisă ca o țară europeană puternică, construită pe alegerile democratice ale cetățenilor săi. Socialiștii europeni subliniază că aceste alegeri trebuie respectate pe deplin, fără interpretări selective, într-un context politic marcat de incertitudine.

Partidul Social Democrat este prezentat ca un actor central al scenei politice din România, fiind cel mai mare partid din Parlament și parte a coaliției de guvernare. În comunicat se arată că această realitate a fost reconfirmată intern, printr-un vot în care aproape 5.000 de reprezentanți aleși, primari, lideri locali și oficiali și-au exprimat poziția privind guvernul, cu un sprijin de 98%. Potrivit Socialiștilor și Democraților, acest rezultat este un semnal de coeziune și responsabilitate.

🇷🇴 Romania needs a pro-European coalition. Genuine cooperation and accountability—not selective narratives, extremism, or political double standards—must guide our European future. Social-democrats stand for people! pic.twitter.com/iMfTQEcBxy — Iratxe García Pérez /❤️ (@IratxeGarper) April 22, 2026

Sprijin european și tensiuni politice

Socialiștii europeni afirmă că au susținut constant parcursul României către stabilitate, reforme și convergență. Totuși, aceștia subliniază că sprijinul european trebuie să se bazeze pe adevăr, echilibru și respect pentru toți actorii democratici.

În același timp, este criticată o scrisoare recentă atribuită liderului Partidului Popular European, Manfred Weber. Socialiștii susțin că aceasta ar ignora realitatea parlamentară și faptul că guvernul din România nu este rezultatul unei singure forțe politice sau al unei singure orientări, motiv pentru care nu poate reprezenta exclusiv opiniile dreptei pro-austeritate. În comunicat se arată că progresul României a fost construit prin cooperare politică.

Mesaj ferm despre extremism și discurs politic

Documentul atrage atenția că, în Europa, se observă o creștere a extremismului, iar liderii politici au responsabilitatea de a reacționa clar. Este subliniată necesitatea respingerii oricărei forme de cooperare guvernamentală cu forțe extremiste, precum și a unui discurs public lipsit de limbaj inacceptabil, de dezumanizare și discriminare.

Socialiștii europeni susțin că Manfred Weber ar fi omis să întrebe Partidul Național Liberal de ce nu respinge sprijinul extremei drepte pentru a rămâne la putere. De asemenea, este menționat că ar fi fost folosit un limbaj considerat problematic, printr-un „clișeu fascist” în care social-democrații și alegătorii lor ar fi fost numiți „șobolani” înainte de un referendum recent. Potrivit comunicatului, acest tip de discurs ar indica lipsa de disponibilitate pentru colaborare și ar semăna cu retorica extremei drepte.

Tăcerea sau ambiguitatea în raport cu aceste teme este considerată un risc pentru încrederea publică și pentru valorile democratice. Socialiștii europeni afirmă că România are nevoie de un climat politic bazat pe responsabilitate, dialog și respect reciproc, în care reformele sunt explicate, stabilitatea economică merge împreună cu echitatea socială, iar valorile europene sunt aplicate în practică, nu doar declarate.

La final, Socialiștii și Democrații își reafirmă angajamentul de a sprijini România ca stat pro-european, democratic și unit împotriva extremismului.