Monumentul dedicat lui Mihail Bulgakov a fost demontat joi, conform unei decizii aprobate de consiliul municipal al capitalei Ucrainei în decembrie 2025, relatează AFP.

Măsura se bazează pe concluziile Institutului Ucrainean al Memoriei Naționale, care a considerat mai multe obiectele dedicate memoriei scriitorului sunt simboluri ale imperialismului rus.

У Києві демонтували пам’ятник Міхаілу Булгакову на Андріївському узвозі. Рішення про демонтаж КМДА ухвалила у грудні 2025. 📸44. ua та Facebook Катерина Некреча pic.twitter.com/QKxRuv40wn — ҐРУНТ (@grntmedia) June 4, 2026

Pe fondul invaziei ruse începute în 2022, mai multe astfel de obiective au fost deja înlăturate sau vandalizate, inclusiv o placă dedicată scriitoarei Anna Ahmatova și compozitorului Mihail Glinka.

Mai mulți istorici și scriitori ucraineni au salutat decizia ca pe o metodă de „curățare de propaganda monumentală a Kremlinului” și de eliminare a unui sentiment de subordonare culturală.

După ce a fost îndepărtat de autoritățile municipale, monumentul a fost returnat nepotului sculptorului. Conducerea muzeului dedicat operei lui Bulgakov nu a oferit încă o reacție oficială cu privire la demontarea statuii.

Mihail Bulgakov, născut la Kiev în 1891 într-o familie de intelectuali, este acuzat de criticii ucraineni că a manifestat în operele sale dispreț față de naționalismul, cultura și limba ucraineană.

În mod deosebit, contestatarii săi invocă romanul „Garda Albă” (1926), în care autorul relatează luptele dintre armata țaristă și forțele naționaliste ucrainene conduse de Simion Petliura. Bulgakov este criticat pentru modul părtinitor în care prezintă naționalismul ucrainean și procesul de formare a statului ucrainean.

„El a detestat dorința ucrainenilor de independență și a adoptat o viziune critică asupra formării statului ucrainean și a liderilor săi. Dintre toți scriitorii ruși din acea epocă, el este cel care se aliniază cel mai mult cu ideologii actuali ai putinismului și cu justificarea de către Kremlin a etnocidului din Ucraina”, se arată într-un raport al Institutului Ucrainean al Memoriei.