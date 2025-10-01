SUA: Propunerea republicanilor de finanțare a guvernului a fost respinsă

Propunerea republicanilor de finanțare a guvernului pentru o perioadă suplimentară de șapte săptămâni a fost respinsă. Votul de 55-45 pe proiectul de lege nu a atins pragul necesar de 60 de voturi.

Democrații din Congres au anunțat anterior că vor bloc orice proiect legislativ propus de republicani sau de președinte care nu respectă cerințele lor privind beneficiile în sănătate. Liderul senatorilor democrați, Chuck Schumer a acuzat pe republicani de „intimidare” și de evitarea negocierilor.

John Tune, liderul republicanilor din Senat a afirmat că „nu vom luați ostatici de cerințele democraților”.

La mijlocul negocierilor se află suma de 1.7 trilioane de dolari, parte a bugetului totat de 7 trilioane, în condițiile în care datoria publică americană a ajuns la 37.5 trilioane.

Un blocaj guvernamental înseamnă însemna închiderea unor agenții federale, suspendarea activităților, trimiterea acasă a unei părți însemnat din angajații federali. Personalul esențial este menținut în funcție, însă fără salariu, până la aprobarea unui buget în Congres.