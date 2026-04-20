Surse pakistaneze: delegația iraniană va participa la discuțiile cu SUA

Sursele pakistaneze care au furnizat informații pentru agenția Anadolu au declarat că delegația iraniană va participa la o a doua rundă de discuții cu delegația SUA la Islamabad.
Surse pakistaneze: delegația iraniană va participa la discuțiile cu SUA
Sorina Matei
20 apr. 2026, 13:13, Politic

Sursele pakistaneze care au furnizat informații pentru Agenția Anadolu au declarat că delegația iraniană va participa la o a doua rundă de discuții cu delegația SUA la Islamabad.

Președintele iranian Masoud Pazashkian a declarat, de asemenea, că războiul nu este în interesul nimănui și că este necesar să se utilizeze toate mijloacele raționale și diplomatice pentru a reduce tensiunile

Presa iraniană a raportat inițial că delegația iraniană nu va lua parte la discuții până când blocada impusă de forțele navale ale SUA asupra Strâmtorii Ormuz nu va fi ridicată.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a anunțat că „în prezent, nu există niciun plan pentru o a doua rundă de negocieri cu SUA”.

În paralel, în Pakistan, au fost luate măsuri de securitate sporite în capitala Islamabad înaintea celei de-a doua runde de negocieri așteptată între delegațiile Statelor Unite și Iranului.

A doua rundă de negocieri este așteptată să înceapă marți, 21 aprilie 2026.

Delegația iraniană este așteptată să fie condusă de președintele Parlamentului , Mohammad Bagher Qalibaf, și de ministrul de externe, Abbas Araghchi , ca și în prima rundă . Delegația americană a fost până acum condusă de vicepreședintele JD Vance și include personalități precum Steve Witkoff și Jared Kushner.

Oprirea conflictului care a început pe 28 februarie 2026 și stabilirea unui armistițiu permanent – reprezintă temele de discuții. Prima rundă de discuții a avut loc pe 11-12 aprilie, dar s-a încheiat fără un acord concret.

Dacă se înregistrează progrese în negocieri și condițiile sunt favorabile, președintele american Donald Trump și președintele iranian Masoud Pazashkian s-ar putea întâlni, de asemenea, la Islamabad pentru a semna acordul.

