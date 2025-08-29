Sute de funcționari ONU cer ca Războiul din Gaza să fie clasificat ca genocid

Scrisoarea a fost transmisă miercuri și semnată de Comitetul de Personal în numele a peste 500 de funcționari.

„OHCHR are o responsabilitate juridică și morală puternică de a denunța actele de genocid. Nedenunțarea unui genocid în desfășurare subminează credibilitatea ONU”, se arată în scrisoare, susținând că au fost atinse criteriile legale pentru desemnarea războiul ca un genocid.

Stephane Dujarric, purtător de cuvânt al Organizației Națiunilor Unite a declarat că încadrarea juridică a unui genocid revine instanțelor internaționale. În 2023, Africa de Sud a intentat un proces împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție, însă acesta este încă în desfășurare.

Ministerul de Externe al Israelului a respins comentariile angajaților ONU denunțând scrisoarea drepte „falsă, nefondată și orbită de ura obsesivă față de Israel”.

Conflictul a provocat moartea a aproape 63.000 de persoane în Gaza, potrivit autorităților sanitare din enclavă, iar mai multe organizații de monitorizare avertizează asupra foametei.