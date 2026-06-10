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Tomac, despre Tiberiu Trifan la MAI: „Mi-aș dori dacă ar accepta să vină”

Premierul desemnat Eugen Tomac a precizat că și-ar dori ca Tiberiu Trifan să vină la MAI, „dacă ar accepta”.
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Ioana Târziu
10 iun. 2026, 21:55, Politic
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Invitat miercuri seara la B1 TV, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că și-ar dori ca Tiberiu Trifan să facă parte din viitorul guvern, la Ministerul Afacerilor Interne.

„Mi-aș dori dacă ar accepta să vină în echipă”, a declarat Tomac.

În prezent, Tiberiu Trifan „este consulul general al României la Madrid”.

Întrebat inițial dacă Bogdan Despescu era alegerea pentru Ministerul Afacerilor Interne, premierul desemnat a menționat că „nu am discutat cu dumnealui niciodată”, încă îl cunoaște „foarte bine” și au „colaborat în foarte multe activități”.

„În momentul de față analizăm foarte serios să propunem un om care a mai fost în Ministerul de Interne și are o expertiză foarte bună”, a specificat Eugen Tomac.

 

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