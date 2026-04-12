UE a pierdut aproape 11.000 de bancomate în 2024, potrivit Federației Bancare Europene

Numărul bancomatelor din UE la sfârșitul anului 2024 era de 308.646, cu aproape 10.927 mai puține decât în ​​2023, cu o medie de 1.456 de locuitori per bancomat, notează EFE.

Austria este una dintre țările cu cele mai multe bancomate pe cap de locuitor, cu unul la fiecare 677 de locuitori, în timp ce în Suedia raportul este de 7.000 de locuitori per bancomat.

Denaria a descris această fragmentare geografică a accesului la numerar în cadrul unei piețe unice drept „inacceptabilă”.

În plus, raportul EFB indică faptul că în 2024 numărul instituțiilor de credit din UE a scăzut cu 4.834 față de anul precedent, o scădere de 1,9%, iar la sfârșitul acelui an existau cu 39,4% mai puține instituții bancare decât în ​​2009.

Numărul sucursalelor s-a redus

Numărul sucursalelor bancare a scăzut, de asemenea, în 2024 cu 2,5% față de 2023, la 126.952, cu o contracție cumulată de 43% din 2008.

Germania, cu 27%; Polonia, cu 11%; și Italia, tot cu 11%, reprezentau 49% din totalul instituțiilor de credit din UE până la sfârșitul anului 2024.

Potrivit platformei Denaria, aceasta înseamnă că, în majoritatea statelor membre, rețeaua bancară este foarte mică, ceea ce limitează concurența, precum și stimulentele pentru menținerea rețelelor fizice de servicii pentru clienți și a accesului la numerar.

Platforma reamintește instituțiilor financiare și autorităților de reglementare naționale și europene că sunt obligate să ia măsuri pentru a se asigura că închiderea sucursalelor și eliminarea bancomatelor nu privează niciun cetățean de accesul la numerar, indiferent de locul în care locuiește sau de nivelul său de digitalizare.