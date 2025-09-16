Un senator american de rang înalt avertizează Ungaria și Slovacia cu privire la achizițiile de energie din Rusia

Președintele american Donald Trump a cerut săptămâna trecută țărilor NATO să „înceteze să mai cumpere petrol din Rusia”, promițând că va sancționa Moscova odată ce toate vor face acest lucru. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a solicitat, de asemenea, celorlalți cumpărători de combustibili fosili ruși din UE să caute alte surse de energie.

Graham, unul dintre principalii aliați ai lui Trump, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că președintele „a avut dreptate să ceară Europei să înceteze să mai cumpere petrol rusesc” și a recunoscut că Europa a făcut acest lucru în mare măsură, adăugând că „acum mai rămân practic doar Ungaria și Slovacia”.

„Sper și mă aștept ca acestea să ia în curând măsuri pentru a ne ajuta să punem capăt acestui masacru”, a spus el. „Dacă nu, vor urma consecințe.”

Înainte de atacul total al Kremlinului asupra Ucrainei în februarie 2022, blocul în ansamblu importa 45% din gazul natural și 27% din țițeiul său din Rusia, potrivit Politico.

Anul trecut, această cifră a scăzut la 19% pentru gaz și 3% pentru petrol, după ce Comisia Europeană a interzis importurile pe mare. În 2024, țările din UE au cheltuit 21.9 miliarde de euro pe combustibili fosili ruși, reprezentând aproximativ 10% din veniturile totale ale Rusiei din exporturi la nivel mondial.

Ungaria și Slovacia și-au intensificat dependența

Însă, în timp ce majoritatea țărilor membre au pus capăt sau au redus drastic dependența lor de la izbucnirea războiului – în încercarea de a epuiza fondurile de război ale președintelui rus Vladimir Putin – Ungaria și Slovacia și-au intensificat dependența, profitând de exporturile rusești la preț redus.

Budapesta „și-a crescut dependența de țițeiul rusesc de la 61% înainte de invazie la 86% în 2024”, în timp ce Bratislava „a rămas dependentă aproape 100% de aprovizionarea din Moscova”, potrivit unui raport al Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.

Ambele țări au căutat relații mai prietenoase cu Kremlinul și au refuzat până acum apelurile de a găsi surse alternative de energie.

Luna trecută, Ungaria a impus sancțiuni ofițerului militar ucrainean care a fost în spatele unui atac asupra conductei Druzhba din Rusia, care furnizează peste jumătate din importurile de petrol ale Budapestei.