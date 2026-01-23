Uniunea Europeană reafirmă solidaritatea față de Groenlanda și sprijinul față de Ucraina

Ursula von der Leyen a precizat că Uniunea se află „într-o poziție clar mai bună” în privința Groenlandei datorită unei strategii comune bazate pe solidaritate, fermitate și unitate.

„Suntem în mod clar într-o poziție mai bună decât eram acum 24 de ore. Și în această seară, am tras lecțiile strategiei noastre colective. Ce am făcut? În primul rând, a existat o solidaritate fără echivoc cu Groenlanda și Regatul Danemarcei. În al doilea rând, am fost fermi alături de cele șase state membre care erau amenințate cu tarife vamale. În al treilea rând, ne-am implicat foarte activ cu SUA la diferite niveluri. Am făcut acest lucru într-un mod ferm, dar fără escaladare. În al patrulea rând, eram bine pregătiți cu contramăsuri comerciale și instrumente netarifare în cazul în care tarifele ar fi fost aplicate”, se arată în comunicatul de presă emis vineri de Comisia Europeană.

Investiții și securitate în regiunea Arctică

Liderii Europeni au discutat și despre securitatea și investițiile din zona arctică. Șefa executivului european a recunoscut că UE a subinvestit în această regiune strategică și a anunțat intenția de a crește semnificativ finanțările.

„Anul trecut, am lansat acorduri care vor duce la investiții suplimentare în energie curată, materii prime critice și conectivitate digitală. Iar pentru următorul buget pe termen lung al UE, am propus deja dublarea sprijinului nostru financiar. Așadar, chiar acum, lucrăm la consolidarea relației UE cu Groenlanda. În cadrul acestui proiect, Comisia va prezenta în curând un pachet substanțial de investiții”, se arată în comunicat.

Pe plan defensiv, UE intenționează să își consolideze cooperarea în domeniul securității arctice cu parteneri precum SUA, Regatul Unit, Canada, Norvegia și Islanda.

Ajutor de urgență și reconstrucția Ucrainei

În privința Ucrainei, Ursula von der Leyen a condamnat intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii civile în contextul iernii și a anunțat măsuri suplimentare de sprijin.

„Săptămâna aceasta, trimitem 447 de generatoare de urgență în valoare de 3,7 milioane de euro pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a spitalelor, adăposturilor și serviciilor critice”, notează comunicatul.

Președinta a anunțat și progresele înregistrate în discuțiile privind viitorul Ucrainei. „În ceea ce privește prosperitatea, suntem aproape de un acord cu SUA și Ucraina privind un cadru unic de prosperitate. Acesta analizează modul în care putem stimula prosperitatea Ucrainei în momentul în care obținem un armistițiu pașnic”, anunță von der Leyen.

Acest cadru comun se bazează pe evaluările Băncii Mondiale și este structurat pe cinci piloni: creșterea productivității prin reforme economice, accelerarea integrării Ucrainei în Piața Unică europeană, extinderea investițiilor prin mecanismele UE deja existente, coordonarea eficientă a donatorilor internaționali și implementarea unor reforme privind statul de drept și modernizarea administrației publice.

„Acest acord privind Cadrul Prosperității este o etapă foarte importantă. După cum am spus, aproape am terminat. Pregătim activ viitorul Ucrainei ca țară modernă, suverană și liberă. Acesta este un semnal puternic pentru vecinul și partenerul nostru curajos în vremuri dificile”, se arată în încheierea comunicatului.