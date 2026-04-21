UPDATE 2: Explozie urmată de incendiu la CET Vest din București/Raed Arafat: Există 30 de tone de ulei care ard. Nu se va da mesaj RO-Alert

UPDATE, marți 21 aprilie, ora 7.15

Marți dimineață a fost redimensionat dispozitivul de stingere.

În prezent, au rămas la fața locului 5 autospeciale de stingere pentru supravegherea și răcirea zonei de intervenție.

Un incendiu izbucnit luni seara în urma unei explozii la CET Vest din București a mobilizat mai mule echipaje de intervenție.

UPDATE

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a venit cu noi precizări privind incendiul.

„Este vorba de două transformatoare care au luat foc. Există 30 de tone de ulei care de fapt sunt în proces de ardere. Au fost trimise acolo, sunt nouă mașini în final deplasate la fața locului se lucrează cu apă și spumă, ce se folosește în astfel de situații pentru ulei. Și situația la acest moment este în dinamică, nu avem victime”, spune Arafat, la Digi24.

Secretarul de stat a anunțat că nu va fi emis RO-Alert, dar a făcut apel către cetățeni să își închidă geamurile pentru a se proteja de degajările de fum.

„Nu se va da mesaj RO-Alert pentru că este departe de case și fumul nu este extrem de dens din ce am înțeles de la colegii noștri. Dar prin dumneavoastră transmitem oamenilor totuși să aibă geamurile închise, să nu intre fumul în casele lor dacă sunt în apropierea zonei respective”, a spus Arafat.

Legat de roboții de intervenție, Arafat a precizat că aceștia nu sunt disponibili, aceștia fiind trimiși în mentenanță.

„Roboții sunt la mentenanță, din păcate. Nu sunt în București, sunt trimiși la mentenanță în țară. Deci ei vor lucra fără roboți acum”, spune Raed Arafat.

Privind posibilitatea extinderii incendiului, oficialul a spus: „Din ce am înțeles de la colegii, de la pompieri, la acest moment, nu. Dar situația este în dinamică, lucrurile toate trebuie să se schimbe”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice. ISU București-Ilfov intervine cu șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau deschis la două transformatoare electrice din incinta centralei”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov.

Autoritățile nu au raportat victime.