Prima pagină » Știrile zilei » Vicepreședintele SUA spune că Maduro a refuzat „mai multe ieșiri” oferite de Washington

Vicepreședintele SUA spune că Maduro a refuzat „mai multe ieșiri” oferite de Washington

Vicepreședintele american JD Vance îl acuză pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, de trafic de droguri și susține că administrația Trump i-a oferit în repetate rânduri soluții pentru a evita escaladarea conflictului, cerând în schimb oprirea activităților ilegale.
Vicepreședintele SUA spune că Maduro a refuzat „mai multe ieșiri” oferite de Washington
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Rareș Mustață
03 ian. 2026, 16:40, Știri externe

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că liderul venezuelean Nicolas Maduro a primit „mai multe ieșiri” din partea Washingtonului, înainte ca relațiile dintre cele două țări să se deterioreze și mai mult.

Potrivit oficialului american, aceste opțiuni au fost condiționate de oprirea traficului de droguri și de returnarea petrolului despre care SUA afirmă că a fost „furat”.

„Președintele Trump a oferit mai multe variante, dar a fost foarte clar de la început: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul sustras trebuie returnat Statelor Unite”, a spus JD Vance pe X.

Vicepreședintele a reluat acuzațiile potrivit cărora Nicolas Maduro este urmărit de justiția americană, subliniind că statutul de șef de stat nu îl plasează deasupra legii.

„Nu poți evita justiția pentru trafic de droguri doar pentru că locuiești într-un palat la Caracas”, a afirmat Vance.

Recomandarea video