Vremea în București: ANM a emis Cod galben de ploaie și intensificări ale vântului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o prognoză specială pentru Capitală, valabilă până luni. București intră sub Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.
MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAXFOTO
Radu Mocanu
27 mart. 2026, 10:43, Social

Vineri, temperaturile maxime vor fi de 16-17 grade și minime de 6-7 grade. Cerul se va înnora treptat și seara va ploua moderat, cu cantități de 10-20 l/mp. Vântul va sufla cu viteze de 50-65 km/h.

Sâmbătă, temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius, iar cele minime de până la 7 grade. Cerul va rămâne noros și va continua să plouă, cu acumulări de 10-15l/mp. Vântul va bate cu viteze de până la 55 km/h. 

Duminică,  maximele vor atinge 12 grade și minimele vor fi de de 6-7 grade. Va ploua moderat, cu cantități de 10-20 l/mp și vântul va sufla slab și moderat. 

„În intervalul 27 martie, ora 10 – 30 martie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ”, mai transmite ANM. 

