Huawei anunță cele mai puternice clustere AI din lume, dezvoltate fără cipurile americane

Gigantul tehnologic chinez Huawei Technologies a anunțat joi că va lansa în următorii doi ani cele mai puternice clustere de calcul din lume destinate inteligenței artificiale, în pofida faptului că nu are acces la cipurile de ultimă generație produse de companii americane, precum Nvidia.

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului anual organizat de Huawei la Shanghai, unde compania și-a prezentat planurile pentru lansarea a două noi superclustere – Atlas 950 și Atlas 960, programată pentru sfârșitul anilor 2026 și 2027.

„Strategia noastră este să creăm o nouă arhitectură de calcul și să dezvoltăm SuperPoD-uri și SuperCluster-e, pentru a răspunde pe termen lung cererii tot mai mari de putere de calcul”, a declarat Eric Xu, președintele în exercițiu al Huawei, în fața clienților, citat de Associated Press.

Huawei provoacă giganții AI

În termeni tehnici, un cluster reprezintă un grup de computere interconectate care funcționează împreună ca un singur sistem, iar un supercluster este o rețea formată din mai multe astfel de clustere, capabilă să furnizeze o putere de procesare uriașă, necesară pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială la scară largă.

În cazul Huawei, aceste infrastructuri sunt organizate sub forma așa-numitelor SuperPoD-uri, care pot fi interconectate pentru a forma superclustere de dimensiuni fără precedent, care ar putea concura sau chiar depăși infrastructuri occidentale ca cele de la Nvidia, Amazon sau Google.

Fără cipuri americane

Huawei face acest pas în plin război tehnologic între SUA și China, în care administrația americană a impus restricții stricte privind exportul de cipuri avansate către China, inclusiv interzicerea accesului la procesoarele de top ale companiei Nvidia – liderul mondial în hardware pentru AI.

În ciuda acestor limitări, compania chineză și-a propus să depășească liderii mondiali în domeniul inteligenței artificiale, mizând pe arhitecturi proprii și cipuri dezvoltate intern, în special din gama Ascend – o serie de procesoare AI create pentru a înlocui soluțiile occidentale precum cele de la Nvidia.

„Este o etapă importantă. Acest anunț marchează un efort puternic de a atinge auto-suficiența tehnologică și de a construi reziliență în fața restricțiilor la export”, apreciază analiștii independenți din sectorul tech.

Superputere AI cu tehnologie proprie

Supercluster-ele AI anunțate de Huawei vor reuni mii de cipuri interconectate, pentru a crea o platformă de calcul masivă, esențială pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială de ultimă generație. La baza acestor clustere vor sta cipurile Ascend 950 și 960, care urmează să fie lansate în paralel cu infrastructura hardware în 2026 și 2027.

Compania a promis că aceste superclustere vor depăși performanța oricăror echivalente disponibile în industrie: „Atlas 950 și 960 sunt cele mai puternice superpoduri din lume și vor rămâne așa pentru ani de zile”.

Huawei a anunțat, de asemenea, că lucrează deja la modelul Ascend 970, a cărui lansare este prevăzută pentru anul 2028.

Alternativa la tehnologia americană

Huawei joacă un rol central în eforturile Chinei de a-și reduce dependența de tehnologie occidentală, într-un context în care guvernul chinez le-a cerut companiilor locale să nu mai achiziționeze anumite cipuri americane – inclusiv cipuri Nvidia din generații mai vechi, care, deși permise de SUA, au fost respinse de Beijing în favoarea alternativelor locale.

Tehnologia chineză este sprijinită direct de guvern, spre deosebire de SUA, unde companii precum Nvidia sunt obligate să cedeze o parte din încasările obținute în China, ca preț pentru a li se permite accesul pe această piață.

Anunțul Huawei vine într-un moment cheie pentru industria AI, marcat de o rivalitate tot mai intensă între marile puteri tehnologice, în frunte cu OpenAI și Google DeepMind.