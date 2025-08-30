Surprize în clasamentul 100 TIME AI 2025 / Care sunt marii absenți din cel mai prestigios clasament la ora asta

Prestigioasa revistă Time AI, aflată la cea de-a treia ediție, a publicat clasamentul celor 100 de personalități din domeniul AI, care au avut o contribuție semnificativă în acest domeniu în ultimele 12 luni.

Clasamentul este împărțit în patru categorii: inovatorii, liderii, modelatorii de piață și tehnologie și vizionarii, ale căror idei sunt considerate „progrese revoluționare care remodelează lumea”.

Clasamentul demonstrează în mod cert că direcția dezvoltării inteligenței artificale este determinată mai degrabă de oameni decât de mașini și algoritmi.

Redactorul-șef al revistei, Sam Jacobs, a subliniat, în introducerea sa, că deciziile acestor persoane vor modela viitorul tehnologiei care schimbă lumea sub ochii noștri.

Iată cine a făcut parte din acest clasament prestigios!

Primul grup e relativ puțin surprinzător.

El include toți giganții care implementează și dezvoltă propriile modele lingvistice mari, cum ar fi:

Sam Altman, șeful OpenAI,

Elon Musk, fondatorul xAI,

Mark Zuckerberg, fondatorul META,

Jenseng Huang, CEO Nvidia, cel mai mare producător de cipuri AI.

Categoria e completată de nume din China:

Reng Zhengfei, fondatorul Huawei

Liang Wenfeng, autorul recentului model de succes, DeepSeek.

Absența oricăror reprezentanți Google este o surpriză, deși există personalități precum Andy Jassy (Amazon), Dario Amodei (Anthropic) și puternicul investitor Masayosi Son (Softbank).

Categoriile „Inovatori” și „Formatori” sunt deosebit de interesante.

Time subliniază că firmele de tehnologie concurează agresiv pentru oameni de știință și specialiști în prezent, oferind contracte-record, așa cum este exemplificat de Meta.

Gigantul Meta era cunoscut pentru ofertele depuse cercetătorilor, în valoare de până la 1,5 miliarde de dolari pentru un contract de șase ani.

Nu era vorba doar de salariu sau opțiuni pe acțiuni, ci și de accesul la 30.000 de unități grafice pentru cercetarea în domeniul inteligenței artificiale.

Cu toate acestea, această politică de personal a dat rezultate mixte – după un val de transferuri de profil înalt, compania a înghețat recrutarea în departamentul său de inteligență artificială, iar mai mulți cercetători de profil înalt au părăsit noul Laborator de Superinteligență.

La „inovatori” s-au numărat:

Andy Persons de la Adobe,

James Peng de la Pony AI, o companie-lider în industria vehiculelor autonome,

Alex Blania, cofondator al Tools for Humanity, o companie cofinanțată de Altman, care dezvoltă proiectul World ID, (ce implică scanarea irisului oamenilor folosind dispozitivul Orb și crearea unui identificator unic).

Polonezul Mati Staniszewski, cofondator al start-up-ului ElevenLabs, a fost recunoscut printre inovatori.

Autorii raportului subliniază că Staniszewski a construit un start-up care dă voce IA, iar valoarea afacerii sale s-a triplat în acest timp, ajungând la 3,3 miliarde de dolari.

Staniszewski a fondat ElevenLabs împreună cu vechiul său prieten, Piotr Dąbkowski.

De data aceasta, nu se află pe prestigioasa listă, dar în anii precedenți a fost recunoscut de revista Time.

Lista arată puterea tot mai mare a companiilor asiatice în lumea tehnologiilor viitorului.

Printre acestea se numără Wenfeng, Zhengfei, Peng și Xingxing de la Unitree Robotics.

Este un semn clar că China este acum una dintre forțele motrice din spatele revoluției globale a inteligenței artificiale.