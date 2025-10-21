Trimiți prea multe mesaje necunoscuților? WhatsApp te poate bloca

Schimbarea a fost concepută în contextul în care mesajele spam au început să compromită din ce în ce mai mult utilizarea aplicaţiei de mesagerie. Mulţi utilizatori au observat recent o creştere semnificativă a mesajelor primite de la conturi de afaceri sau contacte necunoscute, adesea în scopul unor scheme frauduloase.

WhatsApp nu a clarificat deocamdată care va fi limita numerică exactă a mesajelor înainte de declanşarea blocării. Cu toate acestea, conform informaţiilor apărute până în prezent, înainte ca un utilizator să atingă limita, WhatsApp va trimite un avertisment care va afişa numărul mesajelor. Dacă utilizatorul depăşeşte pragul stabilit, acesta va fi blocat şi nu va mai putea trimite mesaje.

Nu toate mesajele trimise vor fi luate în calcul, ci doar cele trimise către persoane necunoscute care nu răspund. De exemplu, dacă întâlniţi pe cineva la o conferinţă şi îi trimiteţi trei mesaje, aceste mesaje vor fi luate în calcul pentru limită doar dacă persoana nu răspunde.

Conform raportului Meta către TechCrunch, diverse teste vor fi făcute în „mai multe ţări” începând cu „săptămânile următoare”. Meta a specificat că „utilizatorii obişnuiţi nu ating de obicei limita şi experienţa lor de mesagerie nu este afectată”.

Controalele sunt concepute pentru a fi eficiente împotriva persoanelor şi companiilor care trimit mesaje spam.

În ultimul an, WhatsApp a încercat să limiteze comportamentele de spam prin diverse instrumente şi măsuri de securitate. În iulie 2024, compania a început să testeze limitele privind numărul de mesaje de marketing pe care o companie le poate trimite persoanelor într-o lună şi a oferit utilizatorilor opţiunea de a se dezabona de la astfel de mesaje.

La începutul acestui an, WhatsApp a experimentat impunerea unei limite asupra numărului de mesaje difuzate pe care utilizatorii şi companiile le pot trimite altora, lansând experimentul în mai mult de o duzină de ţări, inclusiv India, una dintre cele mai mari pieţe ale companiei, cu peste 500 de milioane de utilizatori.

WhatsApp recomandă utilizatorilor să activeze setările avansate de confidenţialitate oferite de aplicaţie, unde pot stabili cine poate vedea ultima accesare şi starea online, îi poate adăuga la grupuri sau poate confirma că au citit mesajele.

Dacă bănuiţi că un mesaj este spam, aplicaţia recomandă să nu răspundeţi, să blocaţi numărul şi să îl raportaţi ca spam. WhatsApp avertizează utilizatorii să fie atenţi la semne precum greşeli ortografice, solicitări de a accesa link-uri sau de a furniza informaţii personale sau financiare.