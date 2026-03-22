Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl vizitează

Cagliari este cel mai mare oraș din Sardinia, cu peste 150.000 de locuitori. Este așezat pe coasta de sud a insulei și oferă acces direct la Marea Mediterană, conform Express.

Spre deosebire de Roma, Florența sau Veneția, Cagliari nu apare pe listele clasice ale turiștilor. Tocmai de aceea, cei care ajung aici găsesc un oraș viu, autentic și neaglomerat.

Un blog de turism îl descrie ca pe un loc „cu adevărat nedescoperit”. Vizitatorii care ajung acolo nu dau peste grupuri de turiști, ci peste localnici care își trăiesc viața de zi cu zi.

Ce poți face în Cagliari în aprilie

Temperatura medie din aprilie este de aproximativ 18°C. Condițiile sunt ideale pentru plimbări lungi și explorare urbană fără căldura sufocantă a verii mediteraneene.

Plaja Poetto se întinde pe opt kilometri de-a lungul orașului. Tripadvisor o consideră una dintre cele mai bune plaje urbane de pe întreaga coastă mediteraneană.

Cartierul vechi Castello păstrează turnuri din secolul al XIII-lea și ziduri medievale intacte. Este zona perfectă pentru cei care caută istorie fără ghizi și fără cozi.

Piața acoperită care concurează cu oricare din Europa

Lonely Planet recomandă vizitarea pieței orașului ca una dintre cele mai bune activități din Cagliari. Mercato Civico di San Benedetto este considerată una dintre cele mai mari piețe acoperite din Europa.

Peste 200 de tarabe oferă produse proaspete, brânzeturi locale, pește și vinuri din Sardinia. Un vizitator pe Tripadvisor o descrie ca pe o „atmosferă plină de viață și autentică”. Piața este locul ideal pentru a înțelege cu adevărat cultura culinară a insulei.

De ce Cagliari bate multe destinații mai cunoscute

Cagliari oferă combinația rară între oraș istoric, plajă urbană și piață gastronomică autentică. Totul fără aglomerația care a transformat alte orașe italiene în atracții turistice suprasolicitate.

Pentru călătorii care vor soare mediteranean în afara sezonului de vârf, Cagliari rămâne una dintre cele mai bune opțiuni din Europa în acest moment.