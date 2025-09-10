COMUNICAT Ștefan Oprea (AUR): „Cerem ministrului Sănătății să aloce imediat bani pentru tratamentele în străinătate. Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!”

COMUNICAT

„Ministerul Sănătății își bate joc de viețile românilor și îi condamnă la moarte prin lipsa de finanțare pentru tratamentele în străinătate. AUR cere ministrului Sănătății să deblocheze urgent programul și să aloce banii necesari acum, nu mâine. Fiecare zi pierdută înseamnă o viață sacrificată din cauza nepăsării criminale a guvernanților.

Astăzi, 43 de pacienți sunt blocați de statul român. Printre ei se află un copil de numai 4 ani, bolnav de cancer, care are nevoie de radioterapie cu protoni, un tratament care nu se face în România.

Dosarul său este eligibil, însă ministerul spune sec că „nu sunt bani”.

Nu sunt bani pentru viață, dar sunt bani pentru pensii speciale, sinecuri și privilegii politice. Nu sunt bani pentru copii bolnavi, dar se găsesc fonduri pentru a hrăni un aparat bugetar corupt și incompetent. Aceasta este crimă cu premeditare.

Românii plătesc contribuții uriașe la sănătate, inclusiv pensionarii sunt impozitați, dar când ajung să aibă nevoie de tratament, statul îi abandonează. Luni întregi așteaptă românii care plătesc CASS ca și beneficieze de investigații si tratamente gratuite sau subvenționate de stat. Bolnavii cronici sunt uitați, iar pentru mulți dintre ei așteptarea echivalează cu o sentință la moarte.

Guvernul României are sânge pe mâini. Fiecare viață pierdută pentru că Ministerul refuză să aloce bani pentru tratamentele în străinătate este o crimă.

AUR cere deblocarea imediată a finanțării și tratamentul urgent al pacienților aflați pe liste.

România nu poate continua să fie țara în care statul taxează tot mai mult și lasă oamenii să moară cu zile”, a declarat liderul Comisiei AUR pentru sănătate Ștefan Oprea.