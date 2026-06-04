NBI:Piața rezidențială accelerează, iar nordul Bucureștiului rămâne principalul pol de investiții al capitalei

Potrivit analizei realizate de North Bucharest Investments, aceste rezultate confirmă stabilitatea pieței rezidențiale și menținerea interesului pentru proprietățile amplasate în zonele cu infrastructură dezvoltată, acces la centre de business și potențial ridicat de apreciere.

Nordul Bucureștiului rămâne principalul pol de atracție pentru investițiile rezidențiale

În cadrul Bucureștiului, zona de nord continuă să concentreze cea mai mare parte a investițiilor rezidențiale premium și middle-premium. Zone precum Herăstrău, Floreasca, Aviației, Pipera și Băneasa atrag în continuare atât cumpărători finali, cât și investitori interesați de active cu valoare pe termen lung.

Dezvoltarea infrastructurii, extinderea centrelor de afaceri, proximitatea marilor hub-uri de business și prezența unor proiecte rezidențiale de referință contribuie la consolidarea poziției nordului capitalei ca principală destinație pentru investițiile imobiliare.

Totodată, oferta limitată de terenuri disponibile pentru noi dezvoltări în zonele consacrate susține atractivitatea investițională a proprietăților existente și creează premise favorabile pentru menținerea valorii acestora pe termen lung.

Citeşte comunicatul integral AICI