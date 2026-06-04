Prima pagină » Comunicate » NBI:Piața rezidențială accelerează, iar nordul Bucureștiului rămâne principalul pol de investiții al capitalei

NBI:Piața rezidențială accelerează, iar nordul Bucureștiului rămâne principalul pol de investiții al capitalei

Datele publicate de ANCPI pentru luna mai 2026 transmit un semnal pozitiv pentru piața rezidențială din România și confirmă menținerea unui nivel ridicat de activitate în București. Cu 9.619 tranzacții înregistrate într-o singură lună, Bucureștiul rămâne cea mai activă piață imobiliară din țară și principalul centru de interes pentru cumpărători și investitori.
NBI:Piața rezidențială accelerează, iar nordul Bucureștiului rămâne principalul pol de investiții al capitalei
Mediafax
04 iun. 2026, 16:55, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit analizei realizate de North Bucharest Investments, aceste rezultate confirmă stabilitatea pieței rezidențiale și menținerea interesului pentru proprietățile amplasate în zonele cu infrastructură dezvoltată, acces la centre de business și potențial ridicat de apreciere.

Nordul Bucureștiului rămâne principalul pol de atracție pentru investițiile rezidențiale

În cadrul Bucureștiului, zona de nord continuă să concentreze cea mai mare parte a investițiilor rezidențiale premium și middle-premium. Zone precum Herăstrău, Floreasca, Aviației, Pipera și Băneasa atrag în continuare atât cumpărători finali, cât și investitori interesați de active cu valoare pe termen lung.

Dezvoltarea infrastructurii, extinderea centrelor de afaceri, proximitatea marilor hub-uri de business și prezența unor proiecte rezidențiale de referință contribuie la consolidarea poziției nordului capitalei ca principală destinație pentru investițiile imobiliare.

Totodată, oferta limitată de terenuri disponibile pentru noi dezvoltări în zonele consacrate susține atractivitatea investițională a proprietăților existente și creează premise favorabile pentru menținerea valorii acestora pe termen lung.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia