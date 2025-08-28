PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

UAT Oraș Chitila, județul Ilfov, anunță finalizarea activităților pentru implementarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe în orașul Chitila, respectiv Bloc P7 SC.1+2 Str. Lalelelor, Nr. 43”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1;

Cod proiect: C5-A3.1-483

Obiectiv general: tranziția către un fond construit rezilient și verde

Prin finalizarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe comunitatea beneficiază de:

• Reducerea consumului de energie și a facturilor la utilități, prin izolarea termică și modernizarea instalațiilor;

• Scăderea emisiilor de CO₂, cu impact pozitiv asupra calității aerului și mediului;

• Respectarea principiului DNSH („Do No Significant Harm”), prin utilizarea de materiale și tehnologii prietenoase cu mediul;

• Adaptarea la schimbările climatice („imunizare climatică”), prin creșterea confortului termic atât vara, cât și iarna;

• Promovarea egalității de șanse și accesibilității, prin asigurarea unor condiții de locuire moderne și sigure pentru toți locatarii;

• Creșterea valorii fondului locativ și a atractivității urbane pentru întreaga comunitate.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.010.704,38 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) este 1.689.667,55 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este 321.036,83 lei.

Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2022 – august 2025.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României

Date de contact beneficiar: UAT Oraș Chitila, județul Ilfov

C.I.F.: 4420848, Str. Ion Olteanu nr. 6, Chitila, județul Ilfov

Tel.: 0214363709; email: [email protected].

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://www.facebook.com/PNRROficial/

https://mfe.gov.ro/pnrr/