Stock.estate depășește 9,2 milioane de euro investiți și returnează peste 2,67 milioane de euro investitorilor

Rezultatele vin într-un moment în care interesul pentru investițiile alternative continuă să crească, pe fondul nevoii de diversificare și al căutării unor oportunități care oferă atât randamente competitive, cât și expunere către economia reală.

În industria investițiilor, volumul finanțărilor atrase reprezintă doar o parte a ecuației. Maturitatea unei platforme este demonstrată în momentul în care proiectele finanțate încep să genereze rezultate și să returneze capitalul investitorilor.

Până în prezent, Stock.estate a distribuit către investitori peste 2,67 milioane de euro, dintre care 2,1 milioane de euro reprezintă principal rambursat, iar peste 573.000 de euro reprezintă dobânzi plătite.

Citeşte comunicatul integral AICI