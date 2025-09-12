Manifestație la Royal Opera House, în timpul recitalului sopranei ruse Anna Netrebko

Conform AP, deschiderea noii stagiuni a Royal Opera House a fost marcată de manifeste, în timp ce celebra soprană rusă Anna Netrebko a urcat pe scenă în „Tosca” de Giacomo Puccini.

Manifestanții au fluturat steaguri ucrainene și au afișat pancarte cu mesaje precum „While Netrebko sings, Ukraine bleeds” și „Stop glorifying Russian aggressor culture”.

Netrebko, una dintre cele mai apreciate voci ale operei mondiale, a primit în 2008 o distincție de la președintele rus Vladimir Putin, dar nu a mai cântat în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Totuși, controversa o urmărește: Metropolitan Opera din New York a renunțat la colaborarea cu ea, iar artista a dat în judecată instituția, invocând discriminare.

În ciuda criticilor, Netrebko continuă să fie invitată pe marile scene internaționale, revenind în februarie pe o scenă americană după șase ani, la Palm Beach Opera.

La Londra, apariția sa a fost contestată și de un grup de parlamentari britanici și personalități publice, care au cerut anularea reprezentațiilor ei, primele cu compania londoneză din 2019.

Artista este programată să cânte și în „Turandot” în decembrie și să susțină un recital în iunie. Royal Opera a anunțat însă că a renunțat la planurile pentru o reprezentație a „Tosca” la Tel Aviv, pe fondul obiecțiilor interne legate de războiul din Gaza.