O „actriță virtuală” a stârnit revolta Sindicatului actorilor din SUA. Emily Blunt: „Vă rog, opriți-vă. E terifiant!”

„Tilly Norwood nu este o actriță, ci un personaj generat de un program de computer antrenat pe munca a nenumărați actori profesioniști – fără acordul sau compensarea lor”, se arată în comunicatul sindicatului.

„Nu are experiență de viață, nu are emoție, iar publicul nu este interesat să urmărească conținut generat de calculator, rupt de experiența umană. Nu rezolvă nicio problemă – creează una: folosirea de interpretări furate pentru a-i lăsa pe actori fără locuri de muncă, punând în pericol traiul lor și devalorizând arta umană”, mai specifică reprezentanții SAG-AFTRA.

SAG-AFTRA a avertizat că producătorii semnatari nu pot utiliza „performeri sintetici” fără notificare și negociere, conform obligațiilor contractuale. De altfel, în 2023, actorii de la Hollywood s-au aflat în grevă, pentru aproape patru luni, tocmai pentru a fi reglementată situația folosirii inteligenței artificiale.

În apărarea sa, creatoarea Eline Van der Velden a descris-o pe Tilly drept „o operă de artă, nu un substitut al oamenilor”: „Văd AI-ul ca pe o pensulă nouă, un instrument de creație, așa cum animația sau CGI au deschis alte posibilități, fără să înlocuiască actorii reali”.

La rândul său, Emily Blunt a reacționat șocată când a văzut o fotografie cu Tilly: „E terifiant. Suntem pierduți dacă agențiile fac asta. Vă rog, opriți-vă. Nu ne luați conexiunea umană”.

Reacțiile din industrie au fost însă, în mare parte, critice. Actrițe precum Melissa Barrera, Kiersey Clemons și Mara Wilson au condamnat proiectul pe rețelele de socializare, iar Whoopi Goldberg a declarat într-o emisiune: „Îi poți recunoaște oricând pe ei de noi. Ne mișcăm altfel, chipurile noastre se mișcă altfel, corpurile noastre se mișcă altfel”.