Belgia se opune confiscării activelor rusești înghețate: ar provoca un șoc financiar în Europa

UE a blocat aproximativ 200 de miliarde de euro aparținând Băncii Centrale a Rusiei după invazia din 2022, cea mai mare parte a sumei fiind deținută de organizația internațională de depozitare Euroclear, cu sediul în Belgia.

„Pentru Belgia, confiscarea activelor suverane rusești nu este o opțiune”, a spus Prévot, într-un interviu acordat agenției AFP.

„O astfel de confiscare, motivată printr-o decizie politică și nu una juridică, ar putea provoca un șoc sistemic teribil pe piețele financiare europene, ar afecta grav credibilitatea monedei euro și ar genera efecte de domino extrem de problematice”, a declarat ministrul de Externe.

Anul trecut, Uniunea Europeană, împreună cu partenerii din G7, a folosit dobânzile generate de aceste active pentru un împrumut de 50 de miliarde de dolari acordat Ucrainei, care este plătit în tranșe.

Totuși, mai multe state membre cu poziții mai dure față de Moscova cer măsuri suplimentare pentru utilizarea activelor, inclusiv varianta confiscării lor totale sau a plasării banilor în investiții mai riscante, pentru obținerea unor profituri mai mari.

„Credeți că toate celelalte țări din lume, care au investit și ele miliarde în piețele financiare europene, nu ar risca să-și retragă fondurile spunând: «Dacă este atât de ușor ca aceste active să fie confiscate mâine… atunci le voi muta în altă parte»?”, a avertizat șeful diplomației belgiene.

Miniștrii de externe ai UE au discutat săptămâna trecută, la Copenhaga, posibile soluții privind activele, însă opoziția Belgiei, susținută de țări precum Germania, face improbabil un acord în viitorul apropiat.

În schimb, UE este așteptată să se concentreze pe găsirea unor modalități prin care activele să nu fie returnate Rusiei până când Moscova nu va compensa pagubele provocate în Ucraina.