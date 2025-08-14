Prima pagină » Economic » Curs valutar 14 august. Euro a scăzut ușor, iar aurul a fost mai scump

Curs valutar 14 august. Euro a scăzut ușor, iar aurul a fost mai scump

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru joi, 14 august 2025. Leul românesc s-a apreciat în fața monedei europene. Aurul, dolarul și lira sterlină au fost mai scumpe, iar francul elvețian a fost cotat în scădere.
Maria Miron
14 aug. 2025, 13:23, Economic

Moneda europeană a continuat să scadă, fiind cotată de BNR la 5,0628 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3331 lei, respectiv 5,8856 lei, iar francul elvețian a coborât la 5,3754 lei.

Gramul de aur a fost cotat în creștere ușoară, fiind evaluat la 467,5323 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9352 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0628

Dolarul SUA

USD

4,3331

Francul elvețian

CHF

5,3754

Lira sterlină

GPB

5,8856

Gramul de aur

XAU

467,5323

Dolarul australian

AUD

2,8296

Dolarul canadian

CAD

3,1459

Coroana cehă

CZK

0,2068

Coroana daneză

DKK

0,6784

Lira egipteană

EGP

0,0897

100 Forinți maghiari

HUF

1,2804

100 Yeni japonezi

JPY

2,9558

Leul moldovenesc

MDL

0,2595

Coroana norvegiană

NOK

0,4251

Zlotul polonez

PLN

1,1885

Coroana suedeză

SEK

0,4526

Lira turcească

TRY

0,1060

Rubla rusească

RUB

0,0543

Leva bulgărească

BGN

2,5886

Randalul sud-african

ZAR

0,2467

Realul brazilian

BRL

0,8036

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6041

Rupia indiană

INR

0,0495

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3124

Peso-ul mexican

MXN

0,2321

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5794

Dinarul sârbesc

RSD

0,0432

Hryvna ucraineană

UAH

0,1044

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1798

Bahtul thailandez

THB

0,1339

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5526

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0269

Shekelul israelian

ILS

1,2801

100 Coroane islandeze

ISK

3,5355

Ringgitul malaysian

MIR

1,0286

Peso-ul filipinez

PHP

0,0761

Dolarul singaporez

SGD

3,3822

DST

XDR

5,9352

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.