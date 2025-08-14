Curs valutar 14 august. Euro a scăzut ușor, iar aurul a fost mai scump

Moneda europeană a continuat să scadă, fiind cotată de BNR la 5,0628 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3331 lei, respectiv 5,8856 lei, iar francul elvețian a coborât la 5,3754 lei.

Gramul de aur a fost cotat în creștere ușoară, fiind evaluat la 467,5323 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9352 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0628 Dolarul SUA USD 4,3331 Francul elvețian CHF 5,3754 Lira sterlină GPB 5,8856 Gramul de aur XAU 467,5323 Dolarul australian AUD 2,8296 Dolarul canadian CAD 3,1459 Coroana cehă CZK 0,2068 Coroana daneză DKK 0,6784 Lira egipteană EGP 0,0897 100 Forinți maghiari HUF 1,2804 100 Yeni japonezi JPY 2,9558 Leul moldovenesc MDL 0,2595 Coroana norvegiană NOK 0,4251 Zlotul polonez PLN 1,1885 Coroana suedeză SEK 0,4526 Lira turcească TRY 0,1060 Rubla rusească RUB 0,0543 Leva bulgărească BGN 2,5886 Randalul sud-african ZAR 0,2467 Realul brazilian BRL 0,8036 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6041 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3124 Peso-ul mexican MXN 0,2321 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5794 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1044 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1798 Bahtul thailandez THB 0,1339 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5526 100 Rupii indoneziene IDR 0,0269 Shekelul israelian ILS 1,2801 100 Coroane islandeze ISK 3,5355 Ringgitul malaysian MIR 1,0286 Peso-ul filipinez PHP 0,0761 Dolarul singaporez SGD 3,3822 DST XDR 5,9352

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.