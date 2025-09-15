Prima pagină » Economic » Curs valutar, 15 septembrie. Euro a scăzut, iar aurul a fost mai ieftin

Curs valutar, 15 septembrie. Euro a scăzut, iar aurul a fost mai ieftin

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 15 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Și aurul a fost evaluat în scădere, la fel ca dolarul american și francul elvețian.
Maria Miron
15 sept. 2025, 13:34, Economic

Euro a scăzut din nou – puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0632 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3104 lei, respectiv 5,4178 lei, iar lira sterlină a urcat la 5,8585 lei.

Și gramul de aur a coborât, cu mai mult de 2,5 lei, fiind cotat la 504,1740 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9170 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0632
Dolarul SUA USD 4,3104
Francul elvețian CHF 5,4178
Lira sterlină GPB 5,8585
Gramul de aur XAU 504,1740
Dolarul australian AUD 2,8685
Dolarul canadian CAD 3,1161
Coroana cehă CZK 0,2081
Coroana daneză DKK 0,6783
Lira egipteană EGP 0,0895
100 Forinți maghiari HUF 1,3002
100 Yeni japonezi JPY 2,9244
Leul moldovenesc MDL 0,2601
Coroana norvegiană NOK 0,4380
Zlotul polonez PLN 1,1920
Coroana suedeză SEK 0,4628
Lira turcească TRY 0,1042
Rubla rusească RUB 0,0522
Leva bulgărească BGN 2,5888
Randalul sud-african ZAR 0,2486
Realul brazilian BRL 0,8054
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6052
Rupia indiană INR 0,0489
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3106
Peso-ul mexican MXN 0,2339
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5674
Dinarul sârbesc RSD 0,0432
Hryvna ucraineană UAH 0,1045
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1735
Bahtul thailandez THB 0,1352
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5541
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,2895
100 Coroane islandeze ISK 3,5358
Ringgitul malaysian MIR 1,0251
Peso-ul filipinez PHP 0,0753
Dolarul singaporez SGD 3,3626
DST XDR 5,9170

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 