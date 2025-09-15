Curs valutar, 15 septembrie. Euro a scăzut, iar aurul a fost mai ieftin

Euro a scăzut din nou – puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0632 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3104 lei, respectiv 5,4178 lei, iar lira sterlină a urcat la 5,8585 lei.
Și gramul de aur a coborât, cu mai mult de 2,5 lei, fiind cotat la 504,1740 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9170 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0632
|Dolarul SUA
|USD
|4,3104
|Francul elvețian
|CHF
|5,4178
|Lira sterlină
|GPB
|5,8585
|Gramul de aur
|XAU
|504,1740
|Dolarul australian
|AUD
|2,8685
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1161
|Coroana cehă
|CZK
|0,2081
|Coroana daneză
|DKK
|0,6783
|Lira egipteană
|EGP
|0,0895
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3002
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9244
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2601
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4380
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1920
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4628
|Lira turcească
|TRY
|0,1042
|Rubla rusească
|RUB
|0,0522
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5888
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2486
|Realul brazilian
|BRL
|0,8054
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6052
|Rupia indiană
|INR
|0,0489
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3106
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2339
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5674
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0432
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1045
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1735
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1352
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5541
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0263
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2895
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5358
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0251
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0753
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3626
|DST
|XDR
|5,9170
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.