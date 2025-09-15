Curs valutar, 15 septembrie. Euro a scăzut, iar aurul a fost mai ieftin

Euro a scăzut din nou – puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0632 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3104 lei, respectiv 5,4178 lei, iar lira sterlină a urcat la 5,8585 lei.

Și gramul de aur a coborât, cu mai mult de 2,5 lei, fiind cotat la 504,1740 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9170 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0632 Dolarul SUA USD 4,3104 Francul elvețian CHF 5,4178 Lira sterlină GPB 5,8585 Gramul de aur XAU 504,1740 Dolarul australian AUD 2,8685 Dolarul canadian CAD 3,1161 Coroana cehă CZK 0,2081 Coroana daneză DKK 0,6783 Lira egipteană EGP 0,0895 100 Forinți maghiari HUF 1,3002 100 Yeni japonezi JPY 2,9244 Leul moldovenesc MDL 0,2601 Coroana norvegiană NOK 0,4380 Zlotul polonez PLN 1,1920 Coroana suedeză SEK 0,4628 Lira turcească TRY 0,1042 Rubla rusească RUB 0,0522 Leva bulgărească BGN 2,5888 Randalul sud-african ZAR 0,2486 Realul brazilian BRL 0,8054 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6052 Rupia indiană INR 0,0489 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3106 Peso-ul mexican MXN 0,2339 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5674 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1045 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1735 Bahtul thailandez THB 0,1352 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5541 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,2895 100 Coroane islandeze ISK 3,5358 Ringgitul malaysian MIR 1,0251 Peso-ul filipinez PHP 0,0753 Dolarul singaporez SGD 3,3626 DST XDR 5,9170

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.