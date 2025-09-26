Prima pagină » Economic » Curs valutar, 26 septembrie. Aurul și moneda euro revin pe creștere

Curs valutar, 26 septembrie. Aurul și moneda euro revin pe creștere

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 26 septembrie 2025: moneda europeană și-a reluat cursul ascendent, iar aurul a fost din nou mai scump.
Maria Miron
26 sept. 2025, 13:31, Economic

Moneda europeană a urcat din nou, doar cu 1,8 bani, fiind cotată de BNR la 5,0772 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3460 lei, respectiv 5,4363 lei, iar lira sterlină a scăzut la 5,8068 lei.

Aurul a fost mai scump cu aproape 2 lei, un gram fiind evaluat la 524,0023 lei. Și unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a continuat să urce, până la 5,9401 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0772
Dolarul SUA USD 4,3460
Francul elvețian CHF 5,4363
Lira sterlină GPB 5,8068
Gramul de aur XAU 524,0023
Dolarul australian AUD 2,8379
Dolarul canadian CAD 3,1159
Coroana cehă CZK 0,2090
Coroana daneză DKK 0,6803
Lira egipteană EGP 0,0903
100 Forinți maghiari HUF 1,2981
100 Yeni japonezi JPY 2,9023
Leul moldovenesc MDL 0,2584
Coroana norvegiană NOK 0,4329
Zlotul polonez PLN 1,1902
Coroana suedeză SEK 0,4592
Lira turcească TRY 0,1045
Rubla rusească RUB 0,0519
Leva bulgărească BGN 2,5960
Randalul sud-african ZAR 0,2490
Realul brazilian BRL 0,8101
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6092
Rupia indiană INR 0,0490
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3081
Peso-ul mexican MXN 0,2354
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5047
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1048
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1832
Bahtul thailandez THB 0,1348
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5586
100 Rupii indoneziene IDR 0,0260
Shekelul israelian ILS 1,2903
100 Coroane islandeze ISK 3,5705
Ringgitul malaysian MIR 1,0294
Peso-ul filipinez PHP 0,0747
Dolarul singaporez SGD 3,3613
DST XDR 5,9401

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.