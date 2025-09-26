Curs valutar, 26 septembrie. Aurul și moneda euro revin pe creștere

Moneda europeană a urcat din nou, doar cu 1,8 bani, fiind cotată de BNR la 5,0772 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3460 lei, respectiv 5,4363 lei, iar lira sterlină a scăzut la 5,8068 lei.

Aurul a fost mai scump cu aproape 2 lei, un gram fiind evaluat la 524,0023 lei. Și unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a continuat să urce, până la 5,9401 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0772 Dolarul SUA USD 4,3460 Francul elvețian CHF 5,4363 Lira sterlină GPB 5,8068 Gramul de aur XAU 524,0023 Dolarul australian AUD 2,8379 Dolarul canadian CAD 3,1159 Coroana cehă CZK 0,2090 Coroana daneză DKK 0,6803 Lira egipteană EGP 0,0903 100 Forinți maghiari HUF 1,2981 100 Yeni japonezi JPY 2,9023 Leul moldovenesc MDL 0,2584 Coroana norvegiană NOK 0,4329 Zlotul polonez PLN 1,1902 Coroana suedeză SEK 0,4592 Lira turcească TRY 0,1045 Rubla rusească RUB 0,0519 Leva bulgărească BGN 2,5960 Randalul sud-african ZAR 0,2490 Realul brazilian BRL 0,8101 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6092 Rupia indiană INR 0,0490 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3081 Peso-ul mexican MXN 0,2354 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5047 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1048 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1832 Bahtul thailandez THB 0,1348 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5586 100 Rupii indoneziene IDR 0,0260 Shekelul israelian ILS 1,2903 100 Coroane islandeze ISK 3,5705 Ringgitul malaysian MIR 1,0294 Peso-ul filipinez PHP 0,0747 Dolarul singaporez SGD 3,3613 DST XDR 5,9401

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.