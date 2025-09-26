Curs valutar, 26 septembrie. Aurul și moneda euro revin pe creștere

Moneda europeană a urcat din nou, doar cu 1,8 bani, fiind cotată de BNR la 5,0772 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3460 lei, respectiv 5,4363 lei, iar lira sterlină a scăzut la 5,8068 lei.
Aurul a fost mai scump cu aproape 2 lei, un gram fiind evaluat la 524,0023 lei. Și unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a continuat să urce, până la 5,9401 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0772
|Dolarul SUA
|USD
|4,3460
|Francul elvețian
|CHF
|5,4363
|Lira sterlină
|GPB
|5,8068
|Gramul de aur
|XAU
|524,0023
|Dolarul australian
|AUD
|2,8379
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1159
|Coroana cehă
|CZK
|0,2090
|Coroana daneză
|DKK
|0,6803
|Lira egipteană
|EGP
|0,0903
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2981
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9023
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2584
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4329
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1902
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4592
|Lira turcească
|TRY
|0,1045
|Rubla rusească
|RUB
|0,0519
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5960
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2490
|Realul brazilian
|BRL
|0,8101
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6092
|Rupia indiană
|INR
|0,0490
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3081
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2354
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5047
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1048
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1832
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1348
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5586
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0260
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2903
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5705
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0294
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0747
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3613
|DST
|XDR
|5,9401
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.