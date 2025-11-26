Hidroelectrica ar fi decis reluarea procedurii de selecție pentru funcția de director general, după ce niciun candidat nu a întrunit punctajul necesar

Decizia privind reluarea procedurii pentru funcția de director general (CEO) ar fi fost luată de Consiliul de Supraveghere în contextul în care aceasta al companiei avea termen de finalizare pe 28 noiembrie, iar în cursă rămăseseră, din informațiile Mediafax, doi candidați.

Procedura a fost declanșată la finalul lunii trecute și includea și alegerea unui nou director financiar (CFO), dar niciun candidat nu a îndeplinit toate criteriile pentru a ajunge la finiș și procedura a fost reluată.

Cei doi finaliști care au rămas în cursa pentru postul de la conducerea executivă a Hidroelectrica au fost, din informațiile Mediafax, Mihai Aniței și Radu Ioan Constantin.

Traseul deciziei

Compania, care deține cea mai mare cotă de furnizare pe piața concurențială, cu un portofoliu de clienți ce a depășit recent pragul de un milion, a raportat, pentru primele nouă luni din 2025, o producție și, implicit, un profit net în scădere, în contextul unor condiții meteorologice neprielnice, dar și al unui management în schimbare, influențat de cerințele PNRR.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spunea, marți, ca peste 90% din companiile din energie vor respecta întru totul principiiile guvernanței corporative, în conformitate cu cerințele incluse în jalonul din PNRR, până la termenul-limită de vineri, jalon care a dus la amânarea plății unor sume de peste 200 de milioane de euro.

Hidroelectrica este o companie controlată de stat, care deține, prin Ministerul Energiei, 80,05% din acțiuni. Capitalizarea bursieră a acesteia ajunsese luni după-amiază, la 53,6 miliarde de lei. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.