Primul model de Ferrari complet electric, prezentat în ziua cu cea mai slabă tranzacționare la bursă 

Totuși, debutul noului model de Ferrari a fost umbrit de cea mai proastă zi de tranzacționare a companiei de la listarea la bursă în 2016, acțiunile scăzând cu 15%.

Producătorul italian de mașini sport de lux Ferrari și-a ridicat previziunile pentru 2025, în contextul aplicării unor tarife globale de 15% la importurile de mașini străine în Statele Unite. Cu toate acestea, analiștii din industrie se așteptau la o creștere pe termen lung mult mai mare, ceea ce a dus la prăbușirea acțiunilor cu 15% la Bursa din Milano și aproximativ la fel la Bursa din New York.

CEO-ul Ferrari, Benedetto Vigna, a refuzat să dea cifre țintă de producție sau un preț pentru Ferrari Elettrica, care va fi livrată la sfârșitul anului viitor, designul urmând să fie dezvăluit în primăvară, notează AP.

Conform noului plan cincinal al producătorului auto, 40% din gama de produse va fi reprezentată de motoarele cu ardere internă, 40% de cele hibride și doar 20% de cele electrice până în 2030, cu o medie de patru lansări noi pe an. Acest lucru semnifică o reducere drastică față de planurile anterioare – în 2022, Ferrari declara că 40% din gama sa va fi electrică.

Alți producători de automobile de lux și-au redus, de asemenea, planurile de producție de vehicule electrice pentru a se adapta cererii.

Ferrari Elettrica reprezintă un nou segment

Vehiculul complet electric Ferrari Elettrica reprezintă un nou segment care, potrivit lui Vigna, va atrage noi cumpărători către Ferrari. Acesta se bazează pe 15 ani de cercetare în domeniul electrificării la Ferrari, începând cu tehnologia Formula 1 care a fost incorporată pentru prima dată în supermașina hibridă La Ferrari din 2013.

Pentru a păstra senzația și emoțiile specifice mașinilor sport, parte integrantă a experienței Ferrari, Elettrica va capta vibrațiile trenului de rulare prin accelerometre amplasate pe puntea spate, care vor fi amplificate pentru a crea un sunet specific mașinilor sport. Șoferii pot selecta, de asemenea, cinci niveluri de putere folosind panouri de comandă pentru a crea senzația de accelerație continuă.

Ferrari produce intern cele mai importante componente, inclusiv sistemul de baterii și software-ul. Șasiul și caroseria vor fi fabricate din 75% aluminiu reciclat, economisind 6,7 tone de dioxid de carbon per vehicul.

Ferrari a declarat că veniturile din acest an vor depăși 7,1 miliarde de euro (8,2 miliarde de dolari), în creștere față de peste 7 miliarde de euro în orientarea anterioară. Prezentând planul său pe cinci ani, producătorul italian prognozează venituri nete de 9 miliarde de euro până în 2030, cu un EBITDA de cel puțin 3,6 miliarde de euro și o marjă de 40%.

Analistul Citi, Harald Hendrikse, a declarat că perspectivele au scăzut chiar și sub estimările de „creștere mai mică” și a afirmat că prognozele reflectă o perspectivă conservatoare din partea Ferrari.