România înregistrează a patra cea mai mare cădere a producției industriale din UE în ianuarie 2026

Cifrele nu mai lasă loc de interpretări sau scuze guvernamentale. Economia României dă semnale clare de intrare într-o criză profundă.

România, în topul negativ al Uniunii Europene

Ultimele date publicate de biroul european de statistică, Eurostat, desființează orice discurs optimist al guvernării. În luna ianuarie 2026, sectorul industrial românesc a primit o lovitură devastatoare, cifrele arătând o contracție severă în comparație cu aceeași lună a anului precedent.

Tabelul Eurostat arată negru pe alb o scădere abruptă a producției industriale în România de 3,9% în prima lună a anului 2026. Această cădere vine pe fondul unei instabilități prelungite și a unui an 2025 marcat de stagnare și scăderi repetate (-1,0% în august, -0,7% în noiembrie).

Această contraperformanță nu este o tendință generală europeană, ci un eșec intern grav. Cu acest minus de 3,9%, România a înregistrat a patra cea mai mare cădere a producției industriale din întreaga Uniune Europeană.

Ce înseamnă o industrie „pe butuci” pentru români?

Scăderea producției industriale nu este doar o cifră de statistică, ci un indicator direct al sănătății economiei reale. Când industria frânează brusc, efectele se propagă imediat în societate.

Fabricile care produc mai puțin sunt primele care recurg la concedieri sau la înghețarea angajărilor.

O industrie care nu produce intern înseamnă că vom cumpăra și mai mult din afară, dezechilibrând și mai grav balanța comercială și punând presiune pe cursul valutar.

Istoric vorbind, o contracție severă a producției industriale a fost întotdeauna preludiul unei crize economice majore.