România, între liderii europeni la tinerii antreprenori: unde se situează în clasamentul UE

Tinerii antreprenori cu vârste între 20 și 29 de ani reprezintă aproximativ 8% din forța de muncă la nivelul Uniunii Europene, adică peste două milioane de persoane. Cele mai ridicate ponderi sunt înregistrate în Slovacia (12%), Malta (10,5%) și România, cu aproximativ 10%, scrie Euronews. Acest nivel plasează România în grupul statelor fruntașe din UE în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor. Alte țări precum Cehia, Franța, Olanda, Letonia, Belgia sau Polonia au valori cuprinse între 8% și 10%, în timp ce Irlanda, Bulgaria și Spania se află la coada clasamentului, cu procente între 5% și 6%.

Crește și numărul antreprenorilor adolescenți

Pe lângă cei peste două milioane de tineri antreprenori, în Uniunea Europeană există aproximativ 69.000 de antreprenori adolescenți, cu vârste între 15 și 19 ani. Acest segment a crescut cu 10% din 2022 până în prezent. Fenomenul este dominat de băieți – aproximativ 47.000, comparativ cu 22.000 de fete. Cele mai multe astfel de cazuri sunt înregistrate în Olanda (aproximativ 12.000) și Italia (circa 11.000). În afara UE, Turcia înregistrează un nivel și mai ridicat, cu aproape 33.000 de adolescenți implicați în afaceri.

România: potențial antreprenorial, dar provocări pe piața muncii

Deși România se remarcă printr-o pondere ridicată a tinerilor antreprenori, situația generală a ocupării în rândul tinerilor rămâne modestă. Aproximativ 66% dintre tinerii europeni cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați, însă România și Bulgaria se situează la coada clasamentului, cu rate de ocupare de puțin peste 50%. Această combinație indică faptul că, în România, antreprenoriatul poate reprezenta o alternativă la oportunitățile limitate de pe piața muncii.

Diferențe majore între statele europene

Peisajul antreprenorial din UE este divers, fiecare țară oferind avantaje diferite. Estonia este considerată una dintre cele mai prietenoase economii pentru afaceri. Aici există posibilitatea de a înființa firme complet online și taxe zero pe profitul reinvestit. Irlanda rămâne atractivă datorită impozitului redus pe profit și facilităților pentru cercetare, iar Portugalia oferă proceduri simple și costuri reduse pentru deschiderea unei firme. În același timp, state precum Lituania sunt atractive pentru IMM-uri, datorită taxelor reduse și costurilor operaționale scăzute. Datele arată că antreprenoriatul în rândul tinerilor este în creștere la nivel european, inclusiv în rândul adolescenților. Pentru România, poziționarea în topul acestui clasament indică un potențial antreprenorial ridicat, dar și necesitatea unor politici care să susțină dezvoltarea afacerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii.