Scandal în Parlament privind legea bugetului: Blocajul continuă. PSD vrea reluarea votului. AUR își menține poziția: prezent, dar nu votez

PSD vrea reluarea votului. AUR își menține poziția: prezent, dar nu votez

PSD a cerut oficial reluarea votului pe amendament. „Acum că suntem mai calmi, vă rog să reluăm discuția. Solicităm reluarea votului”, a declarat Zamfir. Președintele de ședință, liberalul Bogdan Huțucă, a spus că nu se opune reluării votului, însă și-a menținut interpretarea asupra regulamentului.

„Poziția mea vizavi de cum se interpretează regulamentul nu s-a schimbat în niciun fel. Ca orice să treacă e nevoie de jumătate plus unu din numărul parlamentarilor prezenți”, a afirmat Huțucă.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat că absența votului, deși parlamentarii formațiunii sunt prezenți, reprezintă „o opțiune politică”. Acesta a criticat amendamentul PSD și a susținut că este „nedemocratic și neconstituțional” ca, de la un an la altul, să se decidă discreționar cine primește mai mulți bani. În opinia sa, singurul cadru corect este legea pensiilor, iar dacă nu există bani pentru indexarea integrală, Guvernul ar trebui să aplice o majorare în limita resurselor disponibile, dar în interiorul legii.

„Noi nu putem să votăm o propunere dacă nu respectă legea. Pot spune că sunt prezent și nu votez în toate activitățile Parlamentului”, a afirmat Peiu, poziție care a inflamat și mai mult disputa procedurală. Replica PSD a venit imediat, prin Daniel Zamfir, care a taxat formula „prezent, nu votez” spunând că aceasta înseamnă, de fapt, „să nu fii la muncă”.

Schimbul de replici dintre PSD și AUR a devenit rapid tensionat. Peiu a ridicat tonul și a acuzat că nimeni nu are dreptul să decidă arbitrar ce pensionari primesc bani și care nu, câtă vreme există o lege clară a pensiilor. De cealaltă parte, Daniel Zamfir a insistat că, în comisiile de specialitate, parlamentarii nu pot folosi formula „prezent, nu votez” în felul în care au procedat cei de la AUR și a susținut că o asemenea atitudine echivalează cu indiferența față de subiectul supus votului.

UPDATE Ședința s-a reluat după ore de întrerupere

A început ședința din comisii după ore de haos.

La ședință sunt acum prezențo 51 de parlamentari. PSD dorește reluarea votului pe amendamentul ce a dus la scandalul de dimineață.

Amendamentul vizează ajutoarele sociale pentru pensionari și persoanele cu venituri reduse.

UPDATE Blocajul continuă

Ședința nu s-a reluat încă. Partidele încă nu au găsit o soluție pentru ieșirea din blocaj.

UPDATE 14:30 Acuzații grave asupra PNL și USR într-un comunicat transmis de PSD

PSD acuză PNL și USR că au „furat” de la pensionari și copii, după ce amendamentul care prevedea ajutoare pentru pensionari, susținut de social-democrați, a fost respins miercuri în comisiile de buget ale Parlamentului, pe motive procedurale.

„Roberta Anastase s-a întors! Nu contează cum se votează, contează cum se interpretează! Astăzi toată lumea a putut să vadă cum USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități. Au fost 19 voturi împotrivă, o abținere și 23 pentru Pachetul de Solidaritate al PSD. Dar USR și PNL s-au contorsionat în fel și chip până l-au picat…. Atât de rău ați ajuns… Să furați de la pensionari și copii…”, a transmis PSD pe pagina sa de Facebook.

UPDATE 14:00 USR transmite comunicat după scandalul cu PSD

USR acuză PSD, într-un comunicat, că „se joacă cu AUR de-a bugetul țării” și solicită tuturor partidelor să revină în comisiile de buget și „să voteze bugetul cât mai repede în forma trimisă de Guvern”.

„PSD trebuie să înceteze să saboteze bugetul încercând să își facă imagine publică cu amendamente pentru care nu există fonduri. Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD se târguiește cu AUR ca să treacă diverse amendamente”, mai arată USR în comunicatul citat.

UPDATE Pauza din comisii se prelungește, reluarea ședinței la ora 15:00

Pauza a fost extinsă. Lucrările din comisii vor fi reluate la ora 15:00, nu la 13:45, cum se anunțase inițial. Nu se știe încă dacă parlamentarii PSD se vor întoarce în ședință.

UPDATE 13:25 Pauza se prelungește

Pauza se prelungește, după ce președinții comisiilor de buget, Bogdan Huțucă, din partea PNL la Camera Deputaților, și Gabriela Horga, din partea PNL la Senat, anunțaseră inițial că aceasta va dura până la ora 13:00.

Potrivit surselor, ședința este așteptată să fie reluată în câteva minute, dar există posibilitatea de prelungire, deși nu se știe cât mai exact. Nu este clar, în acest moment, dacă și în ce măsură blocajul din comisie va influența programul Parlamentului, în condițiile în care dezbaterea pe legea bugetului de stat ar trebui să înceapă la ora 16:00.

„Curat vot, coane Fănică, dar să se mai numere o dată!”. Scene demne de Caragiale la Parlament la votul din comisii

Într-o scenă care a amintit mai degrabă de Caragiale decât de o dezbatere tehnică pe buget, comisiile reunite de buget-finanțe au fost miercuri teatrul unui nou scandal politic, după ce parlamentarii s-au contrazis nu doar pe fondul unui amendament PSD, ci și pe felul în care se numără voturile.

UPDATE

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că parlamentarii PSD nu mai participă la dezbaterea legii bugetului, relatează G4Media. Parlamentarii PSD au părăsit sala în care se desfășura ședința comisiilor reunite de buget din Parlament.

Amendamentul PSD respins, în viziunea PNL, în comisie: a obținut doar 23 de voturi din 26 necesare