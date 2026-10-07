Șeful ANAF: „Vedem absolut tot. Vedem viața fiecărui contribuabil”

Cadourile cumpărate pe firmă pentru o persoană dragă pot fi sechestrate de ANAF dacă firma nu își plătește taxele. Avertismentul vine chiar de la președintele Fiscului, Adrian Nicușor Nica.

„Noi de când avem e-factura vedem absolut totul, vedem viața fiecărui contribuabil”, a declarat miercuri Nica, în emisiunea „Harta de impact”.

Șeful ANAF a explicat că orice bun cumpărat pe firmă devine proprietatea acesteia, deci poate fi pus sub sechestru pentru datoriile ei. El le-a cerut românilor să se gândească de zece ori înainte să cumpere ceva pe firmă.

Președintele ANAF a descris și felul în care Fiscul alege pe cine controlează. Inspectorii fac un profil al contribuabililor care și-au creditat firma cu sume mari. Ei analizează nu doar casele și mașinile de lux, ci și datele din aplicațiile contabile.

După fiecare caz făcut public, ANAF caută în bazele de date toți contribuabilii cu același comportament. Apoi merge în control la toți, a spus Nica.

De multe ori, legătura dintre acești contribuabili este un contabil care lucrează în același fel. Șeful ANAF le-a cerut firmelor să verifice de două ori ce depun contabilii la Fisc. El a dat ca exemplu declarațiile SAF-T și balanțele.

Nica a spus că unii contabili depun documente doar ca să respecte termenul, din lipsă de timp. Prin cazurile publicate pe site-ul ANAF, instituția vrea ca toți contabilii să înțeleagă că e-factura arată tot.