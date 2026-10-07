Prima pagină » Economic » Șeful ANAF: „Vedem absolut tot. Vedem viața fiecărui contribuabil”

Șeful ANAF: „Vedem absolut tot. Vedem viața fiecărui contribuabil”

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, avertizează că bunurile cumpărate pe firmă, inclusiv cadourile, pot fi sechestrate dacă firma are datorii.
„Ați primit suma X de la platforma Y”. ANAF despre notificările pentru cei care vând fără factură
„Ați primit suma X de la platforma Y”. ANAF despre notificările pentru cei care vând fără factură
Peste 140 de oameni, mobilizați pentru incendiile din Domogled. Focul arde mocnit și se poate reaprinde
Peste 140 de oameni, mobilizați pentru incendiile din Domogled. Focul arde mocnit și se poate reaprinde
Peste un kilogram de bijuterii de aur, ascunse în două perne, descoperite la Vama Giurgiu
Peste un kilogram de bijuterii de aur, ascunse în două perne, descoperite la Vama Giurgiu
Scene incredibile în Franța: un primar s-a pus între poliție și elevii protestatari. Imaginile au făcut înconjurul rețelelor sociale
Scene incredibile în Franța: un primar s-a pus între poliție și elevii protestatari. Imaginile au făcut înconjurul rețelelor sociale
Călin și Cristela Georgescu au ajuns din nou la DIICOT. Tribunalul București judecă și contestația la sechestrul pe vila din Mogoșoaia
Călin și Cristela Georgescu au ajuns din nou la DIICOT. Tribunalul București judecă și contestația la sechestrul pe vila din Mogoșoaia
Andreea Tobias
07 oct. 2026, 13:27, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cadourile cumpărate pe firmă pentru o persoană dragă pot fi sechestrate de ANAF dacă firma nu își plătește taxele. Avertismentul vine chiar de la președintele Fiscului, Adrian Nicușor Nica.

„Noi de când avem e-factura vedem absolut totul, vedem viața fiecărui contribuabil”, a declarat miercuri Nica, în emisiunea „Harta de impact”.

Șeful ANAF a explicat că orice bun cumpărat pe firmă devine proprietatea acesteia, deci poate fi pus sub sechestru pentru datoriile ei. El le-a cerut românilor să se gândească de zece ori înainte să cumpere ceva pe firmă.

Președintele ANAF a descris și felul în care Fiscul alege pe cine controlează. Inspectorii fac un profil al contribuabililor care și-au creditat firma cu sume mari. Ei analizează nu doar casele și mașinile de lux, ci și datele din aplicațiile contabile.

După fiecare caz făcut public, ANAF caută în bazele de date toți contribuabilii cu același comportament. Apoi merge în control la toți, a spus Nica.

De multe ori, legătura dintre acești contribuabili este un contabil care lucrează în același fel. Șeful ANAF le-a cerut firmelor să verifice de două ori ce depun contabilii la Fisc. El a dat ca exemplu declarațiile SAF-T și balanțele.

Nica a spus că unii contabili depun documente doar ca să respecte termenul, din lipsă de timp. Prin cazurile publicate pe site-ul ANAF, instituția vrea ca toți contabilii să înțeleagă că e-factura arată tot.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Pierderile pot fi reduse cu până la 70%”. Cum să economisești la factura de încălzire fără să schimbi centrala
Libertatea
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie în octombrie. Probleme pe mai multe planuri
CSID
Salonul Auto București 2026 și-a deschis porțile. Standul care va luat ochii vizitatorilor
Promotor