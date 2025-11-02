Prima pagină » Economic » Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale dacă China nu își respectă angajamentele, avertizează Scott Bessent

Statele Unite sunt gata să majoreze taxele vamale impuse Chinei dacă țara nu își respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de metale rare, a declarat duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent.
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale dacă China nu își respectă angajamentele, avertizează Scott Bessent
Andreea Tobias
02 nov. 2025, 20:35, Economic

Autoritățile chineze au anunțat joi că au suspendat pentru un an restricțiile suplimentare impuse pe 9 octombrie asupra exporturilor de metale rare, metale esențiale pentru sectorul tehnologic mondial. Acestea sunt extrase în multe țări, inclusiv în Statele Unite, dar China deține un quasi-monopol asupra prelucrării acestor elemente metalice pentru a le face utilizabile în industrie. O parte din restricțiile la export decise anterior de Beijing rămân totuși în vigoare.

Suspendarea a fost comunicată după discuțiile dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud.

„Chinezii au preluat controlul asupra acestei piețe și, din păcate, s-au dovedit uneori a fi parteneri (comerciali) puțin fiabili”, a comentat Scott Bessent într-un interviu acordat canalului Fox.

După acordul și „buna voință” afișată între șefii de stat chinez și american, „sper că vom putea conta pe ei pentru a fi parteneri mai fiabili”, a continuat secretarul american al Trezoreriei. În caz contrar, „am putea amenința din nou cu taxe vamale și am putea acționa și asupra multor altor pârghii”, a avertizat responsabilul.

În cadrul acordului anunțat săptămâna aceasta, guvernul american va reduce de la 57% la 47% nivelul taxelor vamale impuse exporturilor chineze la intrarea în Statele Unite.

Protocolul încheiat între cele două mari economii ale lumii prevede ca China să ia „măsuri semnificative pentru a stopa fluxul de fentanil către Statele Unite”, potrivit unui document publicat de Casa Albă.

Fentanilul este un opiaceu puternic, al cărui consum provoacă anual, în Statele Unite, moartea a zeci de mii de persoane prin supradoză. Potrivit agenției americane de combatere a traficului de stupefiante (DEA), China este, de departe, primul furnizor de fentanil al Statelor Unite.