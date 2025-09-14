Armata chineză avertizează Filipine împotriva provocărilor din Marea Chinei de Sud

„Avertizăm cu severitate partea filipină să înceteze imediat provocarea incidentelor şi escaladarea tensiunilor în Marea Chinei de Sud, precum şi implicarea forţelor externe pentru a sprijini astfel de eforturi care sunt sortite a fi inutile. Orice încercare de a provoca tulburări sau de a perturba situaţia nu va reuşi”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei chineze.

În paralel, Comandamentul Indo-Pacific al SUA a confirmat că Statele Unite, Japonia şi Filipine au desfăşurat exerciţii maritime comune în Zona Economică Exclusivă a Filipinelor, în perioada joi-sâmbătă, pentru a întări cooperarea regională.

Vineri, secretarul de stat american, Marco Rubio a respins acţiunile de „destabilizare” ale Chinei din regiune.

Beijingul revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, o arteră maritimă prin care trec anual bunuri în valoare de peste trei trilioane de dolari.