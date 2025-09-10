Armata israeliană a ucis cel puţin 41 de persoane în timpul evacuării oraşului Gaza

„Pentru siguranţa voastră, aveţi grijă să vă protejaţi pe voi şi pe membrii familiei voastre”, a spus Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt arab al armatei israeliene, în timp ce distribuia videoclipuri cu mulţimi de oameni care fugeau din oraşul Gaza.

Armata israeliană a încercat să împingă aproximativ 1 milion de locuitori ai oraşului Gaza către ceea ce ea numeşte o zonă umanitară în al-Mawasi, sudul Gazei, timp de săptămâni, înainte de a emite în cele din urmă un ordin oficial de evacuare marţi.

Foarte puţini oameni au părăsit oraşul Gaza înainte de ordin, ONU estimând că doar 50.000 de persoane au făcut acest lucru în ultimele săptămâni. Mulţi locuitori au declarat că nu vor părăsi Gaza, indiferent de ordinul oficial de evacuare, deoarece nu au încredere în promisiunea Israelului că al-Mawasi va fi un loc sigur.

Israelul atacă în mod regulat al-Mawasi, în ciuda faptului că a desemnat-o ca zonă sigură, iar sute de mii de oameni locuiesc deja acolo în tabere de corturi.

„Nu există zone sigure în Fâşia Gaza. Pericolul este pretutindeni”, a declarat Fawzi Muftah pentru Associated Press, în timp ce privea cum alţii evacuează oraşul.

Ordinul de evacuare a fost însoţit de o presiune militară crescândă şi de degradarea condiţiilor umanitare din oraşul Gaza.

În ultimele zile, armata israeliană a bombardat clădiri înalte din oraş, despre care susţine că adăposteau infrastructura Hamas. Armata a difuzat videoclipuri cu bombe care loveau partea inferioară a clădirilor, distrugându-le în câteva secunde.

Locuitorii au declarat că au primit un apel pentru a evacua clădirile cu aproximativ 20 de minute înainte de a fi lovite. Bombardamentele i-au lăsat pe mulţi dintre ei fără un loc unde să se ducă şi au exercitat o presiune reînnoită pentru a părăsi oraşul.