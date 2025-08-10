Armata israeliană a ucis un jurnalist Al Jazeera: „Anas Al Sharif era conducătorul unei celule teroriste din cadrul Hamas”

Jurnalistul Al Jazeera Anas al-Sharif a fost ucis împreună cu alți patru colegi într-un atac israelian țintit asupra unui cort în care se aflau jurnaliști, în orașul Gaza, a transmis Al Jazeera.

Postul de televiziune din Qatar scrie că șapte persoane au fost ucise în atacul asupra cortului situat la poarta principală a spitalului al-Shifa din orașul Gaza, duminică seara, printre care Anas Al Sharif, corespondentul Al Jazeera Mohammed Qreiqeh și operatorii de cameră Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa.

„Anas Al Sharif era conducătorul unei celule teroriste din cadrul organizației teroriste Hamas și a fost responsabil pentru inițierea unor atacuri cu rachete împotriva civililor israelieni și a trupelor IDF (Forțele de Apărare ale Israelului – n.r.)”, a declarat armata israeliană într-un comunicat, potrivit Reuters.

Grupurile de jurnaliști palestinieni au condamnat atacul israelian.

O organizație pentru libertatea presei și un expert ONU avertizaseră anterior că viața lui Al Sharif era în pericol din cauza reportajelor sale din Fâșia Gaza.

Irene Khan, raportoarea specială a ONU pentru promovarea și protejarea libertății de opinie și de exprimare, a declarat luna trecută că acuzațiile Israelului împotriva lui nu erau susținute de probe.

În iulie, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a îndemnat comunitatea internațională să îl protejeze pe Al Sharif.