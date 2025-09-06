Armata israeliană face apel la cetățenii din Gaza să plece într-o „zonă umanitară”

Armata a precizat că zona va include infrastructuri precum spitale de campanie, conducte de apă, instalații de desalinizare și rezerve de alimente, potrivit Le Figaro. Un purtător de cuvânt al armatei a făcut apel la locuitorii din Gaza să evacueze către această zonă.

„Începând de acum, și cu scopul de a facilita plecarea locuitorilor orașului, declarăm zona (de coastă) Al-Mawasi (din sudul Fâșiei Gaza) drept zonă umanitară”, se arată într-un mesaj „către locuitorii orașului Gaza și către toți cei care se află acolo”, publicat pe rețelele sociale de colonelul Avihai Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul arabofon.

„Profitați de ocazie pentru a vă deplasa fără întârziere spre zona umanitară și alăturați-vă miilor de persoane care au ajuns deja acolo”, mai scrie în mesaj, în timp ce ONU estimează la aproximativ un milion numărul de persoane aflate în regiunea orașului Gaza și avertizează asupra unui posibil „dezastru” în cazul extinderii ofensivei israeliene asupra localității.