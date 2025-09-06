Prima pagină » Știri externe » Armata israeliană face apel la cetățenii din Gaza să plece într-o „zonă umanitară”

Armata israeliană face apel la cetățenii din Gaza să plece într-o „zonă umanitară”

Armata israeliană a anunțat în dimineața zilei de sâmbătă crearea unei zone umanitare în cartierul Al-Mawasi, din Khan Younis, în Gaza. Obiectivul Tsahal este de a elibera terenul pentru a putea desfășura un atac terestru asupra celui mai mare oraș al teritoriului palestinian.
Armata israeliană face apel la cetățenii din Gaza să plece într-o „zonă umanitară”
Alexandra-Valentina Dumitru
06 sept. 2025, 10:27, Social

Armata a precizat că zona va include infrastructuri precum spitale de campanie, conducte de apă, instalații de desalinizare și rezerve de alimente, potrivit Le Figaro. Un purtător de cuvânt al armatei a făcut apel la locuitorii din Gaza să evacueze către această zonă.

„Începând de acum, și cu scopul de a facilita plecarea locuitorilor orașului, declarăm zona (de coastă) Al-Mawasi (din sudul Fâșiei Gaza) drept zonă umanitară”, se arată într-un mesaj „către locuitorii orașului Gaza și către toți cei care se află acolo”, publicat pe rețelele sociale de colonelul Avihai Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul arabofon.

„Profitați de ocazie pentru a vă deplasa fără întârziere spre zona umanitară și alăturați-vă miilor de persoane care au ajuns deja acolo”, mai scrie în mesaj, în timp ce ONU estimează la aproximativ un milion numărul de persoane aflate în regiunea orașului Gaza și avertizează asupra unui posibil „dezastru” în cazul extinderii ofensivei israeliene asupra localității.