Armata israeliană publică o hartă a teritoriului din sudul Libanului aflat sub controlul său

Nu au existat reacții imediate din partea oficialilor libanezi sau a grupării Hezbollah, susținută de Iran. Israelul și Libanul au convenit joi asupra unui armistițiu, susținut de SUA, în conflictul dintre Israel și Hezbollah, scrie Reuters.

Acordul, care a urmat primelor discuții directe din ultimele decenii dintre Israel și Liban, din 14 aprilie, are scopul de a permite negocieri mai ample între SUA și Iran, dar cu forțele israeliene menținându-și pozițiile adânc în sudul Libanului.

Întinzându-se de la est la vest, linia de desfășurare de pe hartă se întinde pe o adâncime de 5-10 km de la graniță în teritoriul libanez, unde Israelul a declarat că intenționează să creeze o așa-numită zonă tampon.

Forțele israeliene au distrus sate libaneze din zonă, afirmând că scopul lor este de a proteja orașele din nordul Israelului de atacurile Hezbollah. Israelul a creat zone tampon în Siria și în Gaza, unde controlează mai mult de jumătate din enclavă.

„Cinci divizii, alături de forțele marinei israeliene, operează simultan la sud de linia de apărare avansată din sudul Libanului pentru a demola infrastructura teroristă a Hezbollahului și pentru a preveni amenințările directe la adresa comunităților din nordul Israelului”, a declarat armata într-un comunicat care însoțea harta.

Întrebată dacă persoanele care au fugit de atacurile israeliene vor avea voie să se întoarcă la casele lor, armata israeliană a refuzat să comenteze.

Civilii libanezi au putut accesa unele dintre satele situate pe sau dincolo de linia stabilită de Israel, dar forțele israeliene încă împiedică accesul oamenilor la majoritatea satelor situate la sud de linie, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate libaneze.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat duminică că locuințele de la graniță exploatate de Hezbollah vor fi demolate și că „orice structură care amenință soldații noștri și orice drum suspectat de a fi minat cu explozibili trebuie distrus imediat”.

Libanul a fost târât în război pe 2 martie, când Hezbollah a deschis focul în sprijinul Teheranului, provocând o ofensivă israeliană care a ucis peste 2.100 de persoane, inclusiv 177 de copii, și a forțat peste 1,2 milioane de oameni să fugă, spun autoritățile libaneze.

Hezbollah nu a dezvăluit cifrele privind victimele sale. Cel puțin 400 dintre luptătorii săi au fost uciși până la sfârșitul lunii martie, potrivit unor surse apropiate grupării.

Hezbollah a lansat sute de rachete și drone asupra Israelului. Atacurile sale au ucis doi civili în Israel, în timp ce 15 soldați israelieni au murit în Liban de la 2 martie, afirmă Israelul.