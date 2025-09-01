Asociaţia Internaţională a Studiilor despre Genocid: Israel comite genocid în Gaza

Asociaţia Internaţională a Studiilor despre Genocid (IAGS), care reuneşte 500 de experţi în domeniu, a aprobat cu o majoritate de 86% o rezoluţie prin care stabileşte că politicile şi acţiunile Israelului în Fâşia Gaza intră în definiţia legală a genocidului, conform articolului II al Convenţiei ONU din 1948.

„Aceasta este o declaraţie definitivă din partea experţilor în domeniu, care confirmă că ceea ce se întâmplă în Gaza este genocid,” a declarat pentru Reuters Melanie O’Brien, preşedinta organizaţiei şi profesoară de drept internaţional la Universitatea Western Australia.

Rezoluţia solicită Israelului să înceteze imediat „toate actele care constituie genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii împotriva palestinienilor din Gaza”, inclusiv atacuri deliberate asupra civililor, privarea populaţiei de hrană, apă şi combustibil, violenţă sexuală şi deplasări forţate.

Documentul recunoaşte totodată că atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, soldat cu 1.200 de morţi şi peste 250 de ostatici, a constituit la rândul său crime internaţionale.

Ministerul israelian de Externe a respins rezoluţia, calificând-o drept „ruşinoasă” şi „bazată integral pe minciunile Hamas”.

Israel neagă că acţiunile sale reprezintă genocid şi susţine că sunt justificate ca măsuri de autoapărare.