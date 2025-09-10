Operațiunea israeliană a vizat oficiali Hamas aflați în Qatar și s-a realizat pe fondul negocierilor pentru un plan de încetare a focului susținut de Statele Unite. Echipa principală de negociatori ai Hamas a scăpat, fiind eliminați cinci membri inferiori.

Conform premierului Netanyahu, operațiunea a fost una israeliană, fără sprijin extern, iar președintele Trump a afirmat că a fost informat târziu și că nu a avut posibilitatea de a o opri.

Analiștii CNN avertizează că acest raid afectează direct credibilitatea lui Trump ca mediator între Israel și Hamas și ar putea împiedica continuarea negocierilor pentru eliberarea ostaticilor israelieni, întrucât oficialii din Qatar au considerat atacul o „formă de terorism de stat”.

Analiza mai subliniază că raidul reflectă prioritățile lui Netanyahu, care pune eliminarea Hamas mai presus de interesele diplomatice și securitatea aliaților americani. Fostul ambasador american în Israel, Edward Djerejian, a subliniat că raidul arată lipsa de respect a Israelului pentru interesele de securitate ale SUA. În același timp, atacul afectează imaginea lui Trump ca un lider cu capacitate de mediere.

În același timp, Trump se confruntă cu provocări și din partea altor lideri internaționali. În ciuda demersurilor de pace din Ucraina, Vladimir Putin își continuă acțiunile agresive, ignorând presiunile SUA.

Raidul israelian afectează și relația cu Qatar, statul care a oferit lui Trump un Boeing 747 pentru a servi drept noul Air Force One. Această situație ridică întrebări despre imparțialitatea deciziilor sale și despre posibilitatea ca interesele personale să influențeze politica externă americană.