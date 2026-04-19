Atacul terorist din Kiev: Anchetatorii investighează dacă acțiunea a fost orchestrată de Rusia

Dmitri Vasilchenkov, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a deschis focul în cursul zilei de sâmbătă pe străzile Kievului și a luat ostatici. Șase persoane au fost ucise de acesta. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul ar avea cetățenie dublă, ucraineană și rusă.

Anchetatorii au izolat zona din cartierul Holosiivskyi și au încercat să negocieze cu el, însă el a refuzat și a fost ucis după o confruntare de 40 de minute.

Potrivit The Guardian, care îl citează pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, bărbatul avea cazier judiciar.

În plus, conform unei baze de date rusești care a fost făcută publică, bărbatul a avut mai multe conturi bancare în Rusia până cel puțin în 2021 și un număr de telefon rus și a călătorit de mai multe ori în Rusia în 2016.

Rapoartele au mai arătat că Vasilchenkov posta conținut anti-ucrainean și antisemit pe rețelele sociale și nega dreptul Ucrainei de a exista ca țară, mai scrie The Guardian.

În acest context, nu este totuși clar ce fel de contact, dacă a existat vreunul, ar fi putut avea bărbatul cu Rusia. Cu toate acestea, evenimentul de sâmbătă a avut loc în contextul în care în ultimii doi ani, Kremlinul a recrutat peste 800 de ucraineni pentru a efectua atacuri asupra infrastructurii critice și a birourilor de recrutare.

„Fie este nebun, fie acesta este un atac terorist rusesc. Nu știm de cât timp pregătea acest lucru. Este posibil să fi comunicat cu cineva din Rusia”, a spus Tymofii Solovei, un paramedic prezent la fața locului, potrivit The Guardian.